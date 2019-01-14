Drive AutoPilot — первый коммерчески доступный автопилот уровня 2+, разработанный Nvidia

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На выставке CES 2019 в Лас-Вегасе компания Nvidia анонсировала первый коммерчески доступный автопилот Drive AutoPilot уровня 2+.

Как сообщается, технология наделяет автомобиль функциями автономного контроля и смены полосы движения, обнаружения пешеходов и велосипедистов, а также помощью при парковке. Помимо этого, система отслеживает состояние водителя и визуализирует данные компьютерного зрения автомобиля на бортовой панели.

Согласно пресс-релизу, Drive AutoPilot способна определить местоположение автомобиля на дороге в точности до сантиметров в самых разных погодных и дорожных условиях. При этом чтобы безошибочно обнаруживать границы полос, дороги и дорожные знаки, система сравнивает полученное с камер изображение с заранее построенной виртуальной картой.

Вместе с тем, в Nvidia предупреждают, что это не полноценный автопилот, поэтому человеку за рулем нужно быть готовым в любой момент взять ситуацию в свои руки.

Напоследок отметим, что Drive AutoPilot является частью платформы NVIDIA’s Drive и работает на базе системы Xavier, которая разработана специально для автомобилей с функцией полуавтономного вождения. По словам NVIDIA, высокопроизводительный процессор способен выполнять 30 триллионов операций в секунду, потребляя при этом всего 30 Вт электроэнергии.

Источник: TJ