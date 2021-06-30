Екшн-комедія «Красуня на драйві» / JOLT з Кейт Бекінсейл вийде в українських кінотеатрах 29 липня 2021 року [трейлер]





Екшн-комедія «Красуня на драйві» / JOLT з Кейт Бекінсейл отримала перший офіційний трейлер та дату прем’єри в українському прокаті. Цікаво, що в США фільм вийде в стрімінговому сервісі Amazon Prime Video, але в Україні одночасної онлайн-прем’єри не планується.

Офіційний синопсис картини виглядає наступним чином:

«Ніколи не дратуйте Лінді! Вона справжня красуня, але її люті позаздрить будь-який вояка. Щоб гасити спалахи гніву, вона носить на собі оригінальний пристрій — жилет з електродів, що б’ють її струмом за мить до зриву. Але коли хтось вбиває її хлопця, Лінді розуміє, що тільки їй під силу розкрити злочин. Тепер у неї є вагомий привід пуститися берега та добряче відгамселити весь злочинний світ міста».





Крім Кейт Бекінсейл у фільмі зіграли: Стенлі Туччі («У центрі уваги,»Диявол носить Prada», франшиза «Голодні ігри»), Боббі Каннавале («Шпигунка», «Ірландець», франшиза «Людина-мураха та Оса»), Джай Кортні (франшизи «Загін самогубців», «Дивергент», «Міцний горішок»), Лаверн Кокс («Перспективна дівчина», «Ангели Чарлі», «Помаранчевий — хіт сезону») та володарка премії «Оскар» С’юзен Сарандон («Дуже погані матусі 2», «Тельма та Луїза», «Ворожнеча»).

Режисером нового екшену виступила Таня Векслер, відома по історичному драмеді «Дорослі іграшки» / «Hysteria».

Джерело: JOLT