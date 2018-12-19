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Энтони Левандовски заявил, что пересек США на робомобиле без лидаров
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Энтони Левандовски заявил, что пересек США на робомобиле без лидаров

Энтони Левандовски заявил, что пересек США на робомобиле без лидаров

Опальный инженер Энтони Левандовски, известный своей работой в Waymo и стартапе по проектированию автономных грузовиков Otto, который впоследствии был выкуплен и закрыт Uber, основал компания Pronto.ai и занялся разработкой собственных систем автопилотирования.

При этом новоиспеченный стартап уже достиг определенных успехов. Инженер рассказал The Guardian о своем автономном путешествии через все США: стартовал он на мосту Золотые ворота в Сан-Франциско, а закончил спустя четыре дня на мосту Вашингтона в Манхэттене, преодолев дистанцию почти в 5000 км.

Левандовски утверждает, что все это время он не вмешивался в управление — за исключением запланированных остановок на заправках и для отдыха. В доказательство он предоставил таймлапс путешествия.

Как сообщается, стартап использовал модифицированную Toyota Prius. На ней не было лидаров — для минимизации затрат Левандовски оснастил ее только видеокамерами и компьютером.

Кроме того, для прокладки маршрута система использовала только стандартные цифровые карты.

«Автомобиль ехал бы так же хорошо, если бы за рулем никого не было», — утверждает инженер.

По словам Левандовски, запечатленная на видео поездка — третья попытка преодолеть этот  маршрут, не касаясь руля. В ходе первой попытки автомобиль не справился с управлением при прохождении наклонной кривой при сильном ветре, в ходе второй — машину остановили полицейские, поскольку она двигалась по трассе с подозрительно невысокой скоростью.

«Поскольку в ходе эксперимента я не должен был касаться руля и педалей, было принято решение вернуться в Сан-Франциско и начать маршрут заново», — отметил инженер.

Комментируя свой новый проект, Левандовски также дал несколько прогнозов на будущее. По его мнению, полноценные беспилотные автомобили потребитель увидит тогда, когда автопроизводители перестанут компенсировать несовершенства своего ПО дорогим и излишним аппаратным обеспечением, таким как лидары, и наконец займутся усовершенствованием программ автономного вождения.

Система Pronto.AI оперирует данными, полученными с шести камер невысокого разрешения: по одной камере спереди, сзади и по две камеры по бокам автомобиля. Еще одна камера находится внутри салона и направлена на человека, сидящего за рулям. Она призвана следить за сосредоточенностью водителя на дороге. В случае, если он отвлекается — например, достает смартфон или начинает смотреть в сторону, — раздается несколько предупреждающих сигналов. Если водитель на них не отреагирует, автопилот остановит транспортное средство.

Напоследок отметим, что на основе продемонстрированной технологии стартап Левандовски намерен разработать систему Copilot, призванную облегчить жизнь водителям грузовиков.

«Водить грузовик — работа не из легких. Мы намерены облегчить жизнь дальнобойщикам, убрав некоторые факторы утомляемости и при этом повысив безопасность», — заявил инженер.

Стоимость оснащения грузовика системой Copilot составит $5000. При этом все потенциальные клиенты стартапа пройдут предварительное интервью, а после установки системы — мини-курсы, призванные ознакомить водителей с возможностями и ограничениями технологии.

Источники: The Guardian, hightech.plus

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