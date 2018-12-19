Энтони Левандовски заявил, что пересек США на робомобиле без лидаров

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Опальный инженер Энтони Левандовски, известный своей работой в Waymo и стартапе по проектированию автономных грузовиков Otto, который впоследствии был выкуплен и закрыт Uber, основал компания Pronto.ai и занялся разработкой собственных систем автопилотирования.

При этом новоиспеченный стартап уже достиг определенных успехов. Инженер рассказал The Guardian о своем автономном путешествии через все США: стартовал он на мосту Золотые ворота в Сан-Франциско, а закончил спустя четыре дня на мосту Вашингтона в Манхэттене, преодолев дистанцию почти в 5000 км.

Левандовски утверждает, что все это время он не вмешивался в управление — за исключением запланированных остановок на заправках и для отдыха. В доказательство он предоставил таймлапс путешествия.

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Как сообщается, стартап использовал модифицированную Toyota Prius. На ней не было лидаров — для минимизации затрат Левандовски оснастил ее только видеокамерами и компьютером.

Кроме того, для прокладки маршрута система использовала только стандартные цифровые карты.

«Автомобиль ехал бы так же хорошо, если бы за рулем никого не было», — утверждает инженер.

По словам Левандовски, запечатленная на видео поездка — третья попытка преодолеть этот маршрут, не касаясь руля. В ходе первой попытки автомобиль не справился с управлением при прохождении наклонной кривой при сильном ветре, в ходе второй — машину остановили полицейские, поскольку она двигалась по трассе с подозрительно невысокой скоростью.

«Поскольку в ходе эксперимента я не должен был касаться руля и педалей, было принято решение вернуться в Сан-Франциско и начать маршрут заново», — отметил инженер.

Комментируя свой новый проект, Левандовски также дал несколько прогнозов на будущее. По его мнению, полноценные беспилотные автомобили потребитель увидит тогда, когда автопроизводители перестанут компенсировать несовершенства своего ПО дорогим и излишним аппаратным обеспечением, таким как лидары, и наконец займутся усовершенствованием программ автономного вождения.

Напоследок отметим, что на основе продемонстрированной технологии стартап Левандовски намерен разработать систему Copilot, призванную облегчить жизнь водителям грузовиков.

«Водить грузовик — работа не из легких. Мы намерены облегчить жизнь дальнобойщикам, убрав некоторые факторы утомляемости и при этом повысив безопасность», — заявил инженер.

Стоимость оснащения грузовика системой Copilot составит $5000. При этом все потенциальные клиенты стартапа пройдут предварительное интервью, а после установки системы — мини-курсы, призванные ознакомить водителей с возможностями и ограничениями технологии.

Источники: The Guardian, hightech.plus