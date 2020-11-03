Epic Games: Fortnite для Playstation 5 и Xbox Series X будет работать в режиме 4K/60 fps, а вот Xbox Series S — только 1080p/60fps





В преддверии выхода nextgen-консолей компания Epic Games решила рассказать подробности о королевской битве Fortnite для Playstation 5 и Xbox Series X/S. По словам разработчиков, это не «просто слегка улучшенные версии предыдущего поколения», а новые приложения, которые будут использовать возможности новых консолей «на полную катушку».

Консоли Xbox Series X/S поступят в продажу 10 ноября 2020 года, новая версия игры Fortnite для них будет доступна с того же момента. Обладатели новинки получат более интерактивный окружающий мир, в котором трава и деревья реагируют на взрывы, улучшенна симуляция текучей среды для дыма и жидкостей, а также добавлены новые эффекты бури и облаков. Xbox Series S поддерживает большинство визуальных улучшений, доступных на Series X. Режим разделенного экрана поддерживает 60 кадров в секунду на обеих версиях консоле Xbox Series X/S. При этом в обычном режиме Xbox Series X будет выдавать 4K-разрешение и 60 кадров/сек, а Xbox Series S — разрешение 1080p и 60 кадров/сек.

В свою очередь консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу 12 или 19 ноября 2020 года (в зависимости от региона) и будет обеспечивать 4K-разрешение и 60 кадров/сек. Графика получит те же улучшения, что и в случае с Xbox Series X/S. При этом новый контроллер DualSense обеспечит более продвинутую обратную связь, благодаря чему игрок сможет почувствовать, что именно он держит в руках — пистолет-пулемёт с глушителем или снайперскую винтовку со скользящим затвором. Fortnite также поддерживает события PS5, так что сразу в лобби «Королевской битвы» можно будет перейти в бои для одиночек, пар или отрядов.

Для nextgen-консолей значительно возросла скорость загрузки данных, причем это затронуло не только загрузку текстур — теперь игрок сможет быстрее попасть в матч сразу после запуска игры. Прогресс игры и все косметические предметы будут перенесены на новые платформы благодаря поддержке кроссплатформенности, для этого достаточно синхронизировать данные с помощью учетных записей Xbox One, PlayStation Network или Epic.

Напомним, что версия Fortnite на новом игровом движке Unreal Engine 5 выйдет не ранее середины 2021 года.

Источник: Epic Games