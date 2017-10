Эпичная королевская битва: авторы PUBG и Epic Games вступили в публичное противостояние из-за нового жанра

Несколько недель назад, один из главных игроков в супертяжелом весе, Epic Games, анонсировал спин-офф своего следующего проекта Fortnite, находящегося в раннем доступе, назвав его просто и незамысловато – Fortnite: Battle Royal. В своём пресс-релизе, компания честно назвала самый популярный на данный момент онлайн шутер PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS образцом вдохновения и подражания.

«Мы любим Battle Royale, как и сам PUBG, и думаем, что сейчас Fortnite смогла бы стать отличным фундаментом для нашей собственной версии», – сказано в коротком синопсисе Epic.

Затем, буквально через неделю, EG довела идею до своего логического завершения: компания объявила, что Fortnite: Battle Royale станет отдельной игрой. И, учитывая, что Epic работает над Fortnite на протяжение 6(!) лет и имеет достаточно развитую игровую инфраструктуру, ни для кого не стало новостью сообщение о том, что спин-офф появится также и на консолях.

Напрашивается очевидное: «Вот так – шах и мат. Твои наработки – мои достижения». Но при ближайшем рассмотрении всё оказывается не так просто и однозначно.

Со своей же стороны, авторы Battlegrounds, южно-корейская Bluehole, также не собираются сдаваться без боя. В заявлении, сделанном на прошлой неделе, вице-президент Bluehole Чанг Хан Ким (Chang Han Kim), по совместительству ещё и исполнительный продюсер BATTLEGROUNDS, сделал выстрел на упреждение в сторону Epic.

«Epic Games ссылается на PUBG в продвижении Fortnite в своему комьюнити и в сотрудничестве с прессой». Подобные намерения никогда не обсуждались с нами, и мы не уверены, что это правильно… Комьюнити PUBG уже имеет на руках и продолжает предоставлять доказательства того, что у обоих проектов много общего, мы будем следить за дальнейшими действиями конкурентов» – заявил Чанг Хан Ким.

И всё же, кто прав, кто виноват? Сложно ответить. Но то, что уже ни одна из компаний не выберется из этого болота приятно пахнущая розами, – неоспоримый факт.

И вот почему.

Жанр Battle Royale является производной

Всё просто: концепция Battle Royale стара как мир, игровой мир. Предполагать иное, было бы невежеством, оглядываясь в прошлое геймдева.

По сюжету в Battle Royale вас и ещё несколько игроков помещают в ограниченное пространство и принуждают бороться за жизнь любыми возможными способами. Выигрывает последний выживший. Впервые подобная концепция была использована в игре Armor Battle на приставке Intellivision, вышедшей в далёком 1978 году.

Несомненно, выглядит сие действо жутковато. Но позвольте использовать ещё один шанс доказать истинность вышесказанного. Для этого нам придётся немного покопаться в недавнем прошлом.

Не секрет, что Брендан «Playerunknown» Грин (Brendan Greene) начинал свою игровую карьеру с создания модов для Arma 2. И, как он признался автору Polygon на Е3 в этом году, игра, которая вдохновила его на создание модов, по сути сама была модом, небольшим игровым дополнением, названным DayZ.

«Когда я жил в Бразилии мне приходилось на всём экономить, чтобы вернуться домой в Ирландию», – сказал Грин. – «Женился в Бразилии, развелся через несколько лет. А затем в течение следующих четырех лет просто жил в Бразилии, потому что мне нравилось там жить. Занимался фотографией, дизайном, подрабатывал ди-джеем. … Начал играть в DayZ, полностью изучил его и зачал свой собственный мод, Battle Royale».

Если проанализировать оба мода, можно заметить много общего в основах. Случайное оружие разбросано по всей карте? – Похоже. Большая группа игроков, которые должны выслеживать друг друга визуально или на слух? – Аналогично. – Полуразрушенный восточно-европейский ландшафт и на ладан дышащие транспортные средства? – Где же я это видел? – Сочетание оружия НАТО и моделей постсоветского производства? – Получите и распишитесь.

Вероятность попадания всех этих деталек вовнутрь коробки Lego, росла с количеством проданных копий и собрались они все здесь прямиком из песочницы Arma 2, игры от Bohemia Interactive, которая допустила возможность создания тех самых модов. Если кто-то и должен злиться на успехи Battle Royale как жанра, то это должны быть люди, создавшие Arma 2. Но мы отвлеклись.

Если же рассмотреть ситуацию по существу, то игровой процесс модов DayZ и Battle Royale отличается скоростью игры. Геймер просиживает неделями, играя в DayZ на одном и том же сервере, с одними и теми же игроками, и лишь изредка, ситуативно, вступает в перестрелки, вынуждающие здорово попотеть, ощущая влагу на ладонях. В Battle Royale время между игровыми сессиями намного короче, и темп игры в разы быстрее. Эта особенность легла в основу того, чем стала Battle Royale.

Но это вряд ли это можно назвать настоящей революцией. Всего лишь изящная доработка. Утверждать обратное – нонсенс.

Почему это плохо для всех

Исходя с противоположной точки зрения, стоит принять тот факт, что Epic уже не является разработчиком игры. Студия является создателем одного из самых гибких и важных для индустрии игровых движков, Unreal Engine, но более того.

Battle Royale создан на движке Unreal, что на волне успеха игры также способствует продвижению этого бизнес-направления компании. Ещё в июне, почти сразу после выхода продукта Bluehole, Epic превратила его в один из своих самых успешных кейсов, рекламирующих возможности платформы.

Пожалуй, есть что-то от лукавого в том, что большая компания, принимает на работу одного из своих лицензиатов и превращает его в спин-офф своей новой, большой франшизы. У Bluehole в наличии опытная команда юристов, работающих под крышей студии. Несомненно, они не оставят камня на камне, чтобы выяснить, есть ли какой-то способ наказать Epic за создание своей собственной версии Battle Royale. Если нет, тогда зачем издавать пресс-релиз, который мы сегодня имеем возможность лицезреть?

Но и с точки зрения геймдева, для Брендана Грина его последний проект уже не выглядит «свежим», он делает одну и ту же игру, снова и снова. По факту, Battlegrounds – уже третья попытка гейм-дизайнера.

Оригинальным всё же был мод Battle Royale и только в финале появился Battlegrounds. Между ними Грин сотрудничал с Sony Interactive Entertainment (сейчас Daybreak Game Company), чтобы добавить этот режим в оригинальный H1Z1. Уже тогда было ясно, что режим станет лучшей частью самой игры. С тех пор Battle Royale возмужал, стал самостоятельным проектом, получившим название H1Z1: King of the Kill и остается одной из самых популярных игр в Steam.

Но если пристально взглянуть на Playerunknown’s BG и H1Z1: King of the Kill под микроскопом, окажется, что это всё та же треклятая BR. Да, у них имеются глобальные различия в темпе и стиле игры, но они работают на одних и тех же основных принципах: много игроков, сужение карты, высокие ставки. Они являются вариациями на одну и ту же тему, и хотя обе были порождены одним и тем творческим умом, стоит признать, что при этом они абсолютно разные.

Да, вы не ослышались, эти игры не клоны. Мы сталкиваемся с подобным почти каждый день. Каждому знакомо ощущение дежавю, когда видишь игру, по факту являющуюся копией чего-то до боли знакомого. Но в нашем случае, имея одну и ту же формулу, можно создавать очень и очень разные игры. Присмотритесь к MOBA-проектам. Dota 2 и League of Legends, к примеру. Оба хита основаны на одном и том же моде World of Warcraft, с которого всё и началось. А если вспомнить коллекцию игр, сделанных в стиле Dark Souls. Это также далеко не новая концепция.

Это различия между играми одного жанра, который растет и развивает само искусство гейм-дизайна. Эти различия кажутся незначительными на бумаге, но становятся глобальными в руках опытных игроков. А устраивать междоусобные войны, спорить, судиться за то, кто первым что-то сделал – пустая трата времени и усилий, которые запросто можно было направить на улучшение и развитие каждого из этих проектов.

Автор ни в коем случае не пытается тыкать пальцем, развешивая ярлыки, или судить, кто боле прав, кто виноват. Публично атакуя Epic, Bluehole всего лишь делает отвлекающий маневр. Сейчас компания на коне: многомиллионные обороты, небывалый всплеск по количеству одновременно играющих геймеров, который уже превознёс PUBG на первое место по популярности в Steam, нокаутировав тяжеловесов, удерживающих топ чарты долгие годы.

Сейчас не время пенять на Fortnite, даже если Epic – куда более опытная компания, которая может повлиять на расстановку сил в игровом сегменте. Пожалуй, Bluehole всё же стоит направить все силы на развитие собственного детища, заставив конкурентов глотать пыль в погоне за лидером.

Когда материал уже был готов к выходу, Epic Games отчиталась, что только за первый день Fortnite: Battle Royal опробовали более 1 миллиона игроков и это только начало.

Over 1 million players have partied on the Battle Bus during the first day of Battle Royale! Thank you and party on! 🙌🎉🚍 pic.twitter.com/Tdqnk8YClb

— Fortnite (@FortniteGame) September 27, 2017