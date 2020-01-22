Фанат игры Untitled Goose Game создал Lego-набор по ее мотивам. Если проект соберет 10 тыс. голосов, его могут выпустить официально





Популярность игры Untitled Goose Game достигла такого уровня, что один из фанатов создал Lego-набор по ее мотивам. Если данный проект соберет 10 тыс. голосов на платформе Lego Ideas, то после утверждения жюри реальный набор может появиться на полках магазинов.

Набор представляет собой задний дворик с набором предметов из игры, которые надоедливый гусь воровал у его хозяина. Естественно, в набор входит тот самый гусь и раздраженный хозяин участка. Модульная структура конструктора Lego позволит хоть каждый день создавать новые сценки из игры.

Отметим, что в данный момент Lego-набор Untitled Goose Game набрал практически 2,5 тыс. голосов, при этом на то, чтобы набрать еще 7,5 тыс. голосов ему отведен 591 день. С учетом того, что первые 25% голосов набор по игре набрал всего за пару дней, заветная отметка покорится ему в ближайшие дни.

Напомним, что недавно Lego выпустила набор, который позволяет собрать реалистичную копию Международной космической станции, а также отправила на МКС копию этого набора. В свою очередь, игра Untitled Goose Game преодолела отметку в 1 млн проданных копий всего за три месяца с момента релиза.

Источник: IGN, Lego Ideas