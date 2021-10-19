Криминальная история финансового аналитика Марти Берда и его семьи, вынужденных отмывать деньги мексиканского наркокартеля, подходит к концу. Сегодня стриминговый сервис Netflix анонсировал, что финальный четвертый сезон сериала Ozark / «Озарк» выйдет в 2022 году, но не сразу, а двумя порциями.

Первые семь серий сервис опубликует 21 января 2022 года, оставшиеся семь серий — до конца следующего года, причем точная дата пока не озвучивается. Данный релиз выглядит нетипично для шоу, которое до этого выходило в формате 10 серий на один сезон. Увеличенное до 14 количество серий и разделение на две части может указывать на то, что шоураннеры решили свернуть проект на один сезон раньше, то есть по сути это не четвертый сезон из 14 серий, а четвертый и пятый сезон из которого вырезали 30% не самых важных для общего сюжета событий.

Напомним, что главную роль сыграл талантливый Джейсон Бэйтмен (), способный убедительно отыграть как комедийную, так и драматическую роль. Его супругу воплотила на экране не менее талантливая актриса Лора Линни (). Также стоит отметить актеров, сыгравших детей пары — Софию Хьюблиц и Скайлара Гертнера, а также откровенную находку сериала — юную преступницу в исполнении Джулии Гарнер.

В обзоре сериала Ozark / «Озарк» от нашей редакции проект получил оценку 4 балла из 5 возможных, так что если у вас есть свободное время и вы любите криминальные шоу, то самое время пересмотреть первые три сезона в ожидании развязки.

Источник: Netflix , Variety