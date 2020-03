Финальный трейлер «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Студия Marvel выпустила финальный трейлер фильма горячо ожидаемого сольного фильма о Черной Вдове в исполнении Скарлетт Йоханссон, который откроет четвертую фазу Marvel Cinematic Universe.

По сюжету, героиня Скарлетт Йоханссон — бывшая шпионка и убийца КГБ Наташа Романофф — воссоединяется со своей сестрой — Еленой Беловой (Флоренс Пью), которую также обучали в Академии Красной Комнаты — и остальной семьей, включая Красного Стража (Дэвид Харбор) — советского аналога Капитана Америка, чтобы дать отпор Таскмастеру (Надзиратель). Последний обладает фотографической памятью, благодаря чему может на лету считывать боевой стиль противника и мастерски его копировать — а еще предугадывать все действия противника. В новом ролике можно увидеть, как Таскмастер использует когти из вибраниума как у Черной пантеры, а также щит как у Капитана Америки и лук как у Соколиного глаза. А еще — как Дэвид Харбор эффектно бросает щит.

По слухам, события сольника о Черной вдове развернутся в двухлетний период между фильмами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». Режиссером выступил Кейт Шортланд, известная по фильмам «16 лет. Любовь. Перезагрузка» и «Эрудиция».

Одновременно был опубликован новый постер.

Check out the new poster for Marvel Studios' #BlackWidow. See it in theaters May 1! pic.twitter.com/kGvxDXksSO

— Marvel Studios (@MarvelStudios) March 9, 2020