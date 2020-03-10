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Финальный трейлер «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Финальный трейлер «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Финальный трейлер «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон


Студия Marvel выпустила финальный трейлер фильма горячо ожидаемого сольного фильма о Черной Вдове в исполнении Скарлетт Йоханссон, который откроет четвертую фазу Marvel Cinematic Universe.

Трейлер в оригинале:

В дубляже

По сюжету, героиня Скарлетт Йоханссон — бывшая шпионка и убийца КГБ Наташа Романофф — воссоединяется со своей сестрой — Еленой Беловой (Флоренс Пью), которую также обучали в Академии Красной Комнаты — и остальной семьей, включая Красного Стража (Дэвид Харбор) — советского аналога Капитана Америка, чтобы дать отпор Таскмастеру (Надзиратель). Последний обладает фотографической памятью, благодаря чему может на лету считывать боевой стиль противника и мастерски его копировать — а еще предугадывать все действия противника. В новом ролике можно увидеть, как Таскмастер использует когти из вибраниума как у Черной пантеры, а также щит как у Капитана Америки и лук как у Соколиного глаза. А еще — как Дэвид Харбор эффектно бросает щит.

По слухам, события сольника о Черной вдове развернутся в двухлетний период между фильмами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». Режиссером выступил Кейт Шортланд, известная по фильмам «16 лет. Любовь. Перезагрузка» и «Эрудиция».

Одновременно был опубликован новый постер.

«Черная вдова» выйдет в украинский прокат 30 апреля 2020 года.

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