Финские инженеры предложили запускать спутники при помощи воздушных шаров

Инженеры из Института метеорологии Финляндии разрабатывают новый эффективный способ доставки спутников на орбиту — вместо того, чтобы запускать ракеты с поверхности, они предлагают поднимать их на воздушных шарах.

Отметим, что в прошлом веке небольшие ракеты уже запускали с аэростатов, заполненных водородом или гелием, однако этот метод не получил распространения ввиду его дороговизны и взрывоопасности. Финские ученые решили отказаться от опасных и дорогих веществ в пользу обычного водяного пара, пишет SciTechEuropa.

«Баллон заполняется на земле горячим водяным паром и начинается подниматься. В процессе часть пара конденсируется, выделяя большое количество пассивного тепла, которое замедляет охлаждение и помогает поддерживать оставшийся пар в газообразном состоянии. Когда шар достигает большой высоты, он выпускает ракету, которая включает двигатели и летит в космос. После этого баллон спускается вниз, и его можно использовать повторно», — рассказывает Пекка Янхунен, ведущий автор исследования.

Реалистичность метода инженеры оценили при помощи компьютерной симуляции, в которой 10-тонная ракета была успешно поднята аэростатом на высоту 18 км. Для сравнения отметим, что стартовая масса ракеты-носителя сверхлегкого класса Electron, предназначенной для вывода малых спутников, составляет 12,5 тонн.

По словам исследователей, преимущество запуска ракет с аэростатов состоит в значительной экономии топлива (с нарастанием высоты падает сопротивление воздуха), что может вылиться как в повышение эффективности запусков, так и в снижение углеродного следа. Кроме того, запуск с высоты более безопасен, поскольку в случае возникновения внештатной ситуации уничтожение неисправного носителя не нанесет вреда наземным сооружениям.

Источник: hightech.plus