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Финские инженеры предложили запускать спутники при помощи воздушных шаров

Финские инженеры предложили запускать спутники при помощи воздушных шаров

Финские инженеры предложили запускать спутники при помощи воздушных шаров


Инженеры из Института метеорологии Финляндии разрабатывают новый эффективный способ доставки спутников на орбиту — вместо того, чтобы запускать ракеты с поверхности, они предлагают поднимать их на воздушных шарах.

Отметим, что в прошлом веке небольшие ракеты уже запускали с аэростатов, заполненных водородом или гелием, однако этот метод не получил распространения ввиду его дороговизны и взрывоопасности. Финские ученые решили отказаться от опасных и дорогих веществ в пользу обычного водяного пара, пишет SciTechEuropa.

«Баллон заполняется на земле горячим водяным паром и начинается подниматься. В процессе часть пара конденсируется, выделяя большое количество пассивного тепла, которое замедляет охлаждение и помогает поддерживать оставшийся пар в газообразном состоянии.

Когда шар достигает большой высоты, он выпускает ракету, которая включает двигатели и летит в космос. После этого баллон спускается вниз, и его можно использовать повторно», — рассказывает Пекка Янхунен, ведущий автор исследования.

Реалистичность метода инженеры оценили при помощи компьютерной симуляции, в которой 10-тонная ракета была успешно поднята аэростатом на высоту 18 км. Для сравнения отметим, что стартовая масса ракеты-носителя сверхлегкого класса Electron, предназначенной для вывода малых спутников, составляет 12,5 тонн.

По словам исследователей, преимущество запуска ракет с аэростатов состоит в значительной экономии топлива (с нарастанием высоты падает сопротивление воздуха), что может вылиться как в повышение эффективности запусков, так и в снижение углеродного следа. Кроме того, запуск с высоты более безопасен, поскольку в случае возникновения внештатной ситуации уничтожение неисправного носителя не нанесет вреда наземным сооружениям.

Источник: hightech.plus

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