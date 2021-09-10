Фотогалерея дня: Электрокроссовер Mercedes-Maybach EQS — первый электромобиль премиального суббренда Maybach

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Завершая рассказ о самых интересных новинках автовыставки IAA Mobility 2021, мы не можем не уделить внимание роскошному электрокроссоверу Mercedes-Maybach EQS. Эта первая полностью электрическая модель премиального суббренда Maybach, которая отличается от обычных Mercedes еще более роскошным дизайном и отделкой, а также более продвинутыми характеристиками.

Создатели концепта особо отметили, что это не просто концепт, а предсерийная модель, практически готовая к производству. Первым в серию уже в 2022 году пойдет электрический внедорожник Mercedes-Benz EQS SUV, а спустя некотрое время к нему присоединится и Mercedes-Maybach EQS. Обе модели основаны на фирменной модульной архитектуре для электромобилей класса люкс/премиум MEA (Modular Electric Architecture). Технические характеристики новинки пока не озвучиваются за исключением запаса хода, который должен составить не менее 600 км по измерительному циклу WLTP.

Новинка демонстрирует типичные для Maybach отличительные черты, такие как бесшовный дизайн, сложная двухцветная окраска и основной упор на комфорт пассажиров заднего ряда, погруженных в атмосферу роскоши, сравнимой с дорогой океанской яхтой. Из технологических решений стоит отметить мультифункциональное рулевое колесо от концепта Mercedes-Benz Vision EQS и продвинутую информационно-развлекательную систему MBUX Hyperscreen с огромным изогнутым экраном.

Напомним, что в рамках выставки IAA Mobility 2021 немецкий бренд Mercedes-Benz также представил концепт электрического внедорожника Mercedes-Benz EQG и электрический бизнес-седан Mercedes-Benz EQE.

Источник: Mercedes-Benz