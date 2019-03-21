Фотогалерея дня: Официальные постеры всех 8 сезонов сериала Game of Thrones / «Игра престолов», включая финальный
До премьеры финального сезона сериала Game of Thrones / «Игра престолов» остается чуть больше трех недель, официальный трейлер мы уже видели, так что теперь HBO решил напомнить о своем детище официальным постером. Для каждого сезона создатели создают отдельный постер, который демонстрирует ключевые особенности грядущих серий.
В официальном постере 8 сезона художники объединили легендарный Железный трон, выкованный из тысячи мечей поверженных врагов Эйгона в драконьем огне Балериона, с головой дракона, взгляд которого не предвещает ничего хорошего.
Публикация последнего постера является отличной причиной для того, чтобы вспомнить все предыдущие постеры сезонов, начиная с самого первого, на котором тоже изображен Железный трон, правда не с драконом, а с мрачным Эддардом Старком:
Постеры всех сезонов, с 1-го по 8-ой включительно
Премьера финального сезона сериала Game of Thrones / «Игра престолов» состоится в воскресенье 14 апреля 2019 года, в сезоне будет всего шесть серий, первые две будут идти около часа, а последние четыре — примерно по 1 часу 20 минут.
Источник: EW