Fraundorfer Aeronautics испытала крылатое аэротакси-автожир Tensor 600X





Перспективное аэротакси-автожир Tensor 600X, разрабатываемое немецкой компанией Fraundorfer Aeronautics, совершило первый полет. Как пишет Cockpit, в его рамках летательный аппарат разогнался до 130 км/ч и поднялся на высоту 500 м, пробыв в воздухе в общей сложности один час. Позднее автожир выполнил ряд дополнительных испытательных взлетов и посадок.

Отметим, что автожир представляет собой разновидность винтокрылого летательного аппарата, у которого несущий винт аналогичен по своим свойствам самолетному крылу и ответственен за создание только лишь подъемной силы, а его вращение происходит исключительно за счет набегающего потока воздуха. За создание движущей силы у автожиров обычно отвечает толкающий воздушный винт в хвостовой части.

Разработчики из Fraundorfer Aeronautics полагают, что использование автожира в качестве аэротакси по сравнению с более традиционными вертолетами имеет ряд преимуществ: например, такие летательные аппараты имеют уменьшенный расход топлива, меньше шумят, дешевле в обслуживании, способны выполнять полеты на сравнительно невысоких скоростях, благодаря чему их можно использовать в том числе в плохих погодных условиях с ограниченной видимостью, дешевле в постройке, безопаснее в эксплуатации (поскольку несущий винт не зависит от мотора, в случае поломки последнего летательный аппарат не падает, а начинает лишь постепенно снижаться), и весьма непривередливы к инфраструктуре — площадки для автожиров можно размещать в местах, где невозможно разместить инфраструктуру для вертолетов.

Во время первого полета Tensor 600X специалисты проверили работу системы управления автожиром, маневренность и управляемость машины, ее стабильность. В ближайшее время испытания нового аэротакси продолжатся. Все работы по проекту разработчики планируют завершить в течение года, а в 2021 году они хотят начать поставки первых серийных образцов летательного аппарата заказчикам.

Уточним, что Tensor 600X создается двухместным. От других автожиров аппарат отличается главным образом наличием крыла, создающим в полете дополнительную подъемную силу. Для взлета Tensor 600X необходима полоса длиной всего 50 метров.

Первый полет автожира состоялся с бензиновым двигателем Rotax 915S в пилотируемом режиме. При этом проект Tensor 600X предусматривает в том числе возможность установки электрического двигателя с питанием от аккумуляторной батареи или водородной топливной ячейки, а также оснащение аппарата системами автономного полета.

Согласно проекту, максимальная скорость аэротакси-автожира составляет 210 км/ч, минимальная — всего 41 км/ч. Максимальная дальность полета машины — 600 километров. Минимальная дальность видимости, при которой можно безопасно осуществлять полеты на данном автожире, — 800 м.

Разработчики полагают, что Tensor 600X будет востребован для перевозки пассажиров в рамках сервиса аэротакси как в городской, так и в сельской местности, а также в качестве аппарата для мониторинга сельскохозяйственных угодий, государственных границ, состояния инфраструктуры и территорий, пострадавших в результате стихийных бедствий.

В дальнейшем, к середине 2020-х, на базе Tensor 600X инженеры из Fraundorfer Aeronautics намерены разработать аэротакси на шесть человек и грузовой вариант летательного аппарата грузоподъемностью 500 кг.

Источник: N+1