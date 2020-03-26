Герой Криса Эванса пытается доказать невиновность своего сына, обвиняемого в убийстве, в дебютном трейлере грядущего мини-сериала Defending Jacob

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Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал дебютный трейлер мини-сериала Defending Jacob. Детективная триллер-драма стартует в онлайн-кинотеатре с 24 апреля.

Defending Jacob основан на одноименной книге американского писателя Уильяма Лэндея. В центре сюжета — заместитель окружного прокурора Эндрю Барбере из небольшого города в штате Массачусетс, который пытается доказать невиновность своего 14-летнего сына, обвиняемого в убийстве сверстника, несмотря на то, что улики говорят об обратном.