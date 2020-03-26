Герой Криса Эванса пытается доказать невиновность своего сына, обвиняемого в убийстве, в дебютном трейлере грядущего мини-сериала Defending Jacob
Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал дебютный трейлер мини-сериала Defending Jacob. Детективная триллер-драма стартует в онлайн-кинотеатре с 24 апреля.
Defending Jacob основан на одноименной книге американского писателя Уильяма Лэндея. В центре сюжета — заместитель окружного прокурора Эндрю Барбере из небольшого города в штате Массачусетс, который пытается доказать невиновность своего 14-летнего сына, обвиняемого в убийстве сверстника, несмотря на то, что улики говорят об обратном.
Главную роль в Defending Jacob сыграл Крис Эванс (Капитан Америка в кинематографической вселенной Marvel, Knives Out), вместе с ним в сериале снялись Мишель Докери (Downton Abbey, The Gentlemen), Пабло Шрайбер (American Gods, Skyscraper) и Дж.К. Симмонс (Counterpart). Режиссером шоу выступил номинант на премию «Оскар» за The Imitation Game Мортен Тильдум, а шоураннером и сценаристом — Марк Бомбэк (War for the Planet of the Apes, The Art of Racing in the Rain)
Всего в сериальную экранизацию Defending Jacob войдет восемь эпизодов.
Источник: DTF