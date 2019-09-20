Гигантский 3D-принтер Icon напечатает в Техасе жилье для бездомных
Трехмерная печать становится все более популярной строительной технологией. Одно из главных ее преимуществ — дешевизна, благодаря чему доступное жилье можно предоставить людям из бедных регионов и представителям уязвимых социальных групп.
В техасском городе Остин некоммерческая организация Mobile Loaves & Fishes планирует расширить существующий микрорайон Community First! для бездомных. Согласно плану, на территории в 20 га должно разместиться более 500 домов площадью примерно 46 м² каждый. 110 домов напечатает компания Icon с помощью своего 3D-принтера Vulcan II, шесть из них будут сданы в эксплуатацию уже до конца года.
В настоящее время в Community First! проживают 200 человек. Все они обязаны платить небольшую арендную плату в размере от $225 до $430 в месяц. Если у человека нет работы, Mobile Loaves & Fishes трудоустраивает его непосредственно в поселении.
При этом первые три дома Icon планирует напечатать одновременно, чтобы продемонстрировать эффективность технологии и снизить затраты, в том числе в плане времени. Уточним, что характеристики Vulcan II потенциально позволяют ему печатать по четыре таких дома за раз.
Прежде чем приступить к основной части работы, Icon успела напечатать визит-центр поселения. Строение площадью 46 м² возвели за 27 часов. По словам инженеров Icon, в отличие от дешевых домов, построенных из гипсокартона и ДСП, напечатанные из бетона здания обладают хорошими теплоизолирующими свойствами, имеют вполне презентабельный внешний вид и не боятся непогоды.
Финансовая сторона участия в проекте Icon не раскрывается, однако известно, что одно напечатанное строение обходится на 20-30% дешевле здания, возведенного вручную, а все расходы по печатанию домов для Community First! возьмет на себя техасское агентство недвижимости Cielo Property Group.
Vulcan II за работой.
Источник: hightech.plus
- Арендная плата покрывает 40% расходов Community First! Остальные средства жертвуют различные компании и благотворительные организации, они же предоставляют микрорайону докторов, психологов, соцработников, а также финансируют местный кинотеатр, столовую, водоснабжение и прачечную.
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- Если человек отказывается платить арендную плату, его просят на выход. По словам организаторов поселения, 86% жителей живут в микрорайоне на постоянной основе и не испытывают проблем с платой за жилье. Остальные 14% - это, как правило, наркоманы и алкоголики, которые так и не смогли отучить себя от пагубной зависимости.
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- После расширения количество постояльцев Community First! возрастет до 480 человек, что составляет примерно 40% от числа всех бездомных в Остине.
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- Что касается трудоустройства внутри поселения, то, помимо стандартной мойки кухонь и туалетов, жители микрорайона могут также создавать на продажу украшения и лепить глиняную посуду в местной художественной студии, обрабатывать деревянную продукцию, заниматься фермерским хозяйством, кузнечным делом и менять шины и масло в локальном СТО.