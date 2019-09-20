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Гигантский 3D-принтер Icon напечатает в Техасе жилье для бездомных

Гигантский 3D-принтер Icon напечатает в Техасе жилье для бездомных

Гигантский 3D-принтер Icon напечатает в Техасе жилье для бездомных


Трехмерная печать становится все более популярной строительной технологией. Одно из главных ее преимуществ — дешевизна, благодаря чему доступное жилье можно предоставить людям из бедных регионов и представителям уязвимых социальных групп.

В техасском городе Остин некоммерческая организация Mobile Loaves & Fishes планирует расширить существующий микрорайон Community First! для бездомных. Согласно плану, на территории в 20 га должно разместиться более 500 домов площадью примерно 46 м² каждый. 110 домов напечатает компания Icon с помощью своего 3D-принтера Vulcan II, шесть из них будут сданы в эксплуатацию уже до конца года.

В настоящее время в Community First! проживают 200 человек. Все они обязаны платить небольшую арендную плату в размере от $225 до $430 в месяц. Если у человека нет работы, Mobile Loaves & Fishes трудоустраивает его непосредственно в поселении.

При этом первые три дома Icon планирует напечатать одновременно, чтобы продемонстрировать эффективность технологии и снизить затраты, в том числе в плане времени. Уточним, что характеристики Vulcan II потенциально позволяют ему печатать по четыре таких дома за раз.

Оформлением интерьера напечатанных домов займется мебельная компания Industry West. Всю мебель она предоставит бесплатно.

Прежде чем приступить к основной части работы, Icon успела напечатать визит-центр поселения. Строение площадью 46 м² возвели за 27 часов. По словам инженеров Icon, в отличие от дешевых домов, построенных из гипсокартона и ДСП, напечатанные из бетона здания обладают хорошими теплоизолирующими свойствами, имеют вполне презентабельный внешний вид и не боятся непогоды.

Финансовая сторона участия в проекте Icon не раскрывается, однако известно, что одно напечатанное строение обходится на 20-30% дешевле здания, возведенного вручную, а все расходы по печатанию домов для Community First! возьмет на себя техасское агентство недвижимости Cielo Property Group.

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Vulcan II за работой.

Источник: hightech.plus

  • Арендная плата покрывает 40% расходов Community First! Остальные средства жертвуют различные компании и благотворительные организации, они же предоставляют микрорайону докторов, психологов, соцработников, а также финансируют местный кинотеатр, столовую, водоснабжение и прачечную.
  • Если человек отказывается платить арендную плату, его просят на выход. По словам организаторов поселения, 86% жителей живут в микрорайоне на постоянной основе и не испытывают проблем с платой за жилье. Остальные 14% - это, как правило, наркоманы и алкоголики, которые так и не смогли отучить себя от пагубной зависимости.
  • После расширения количество постояльцев Community First! возрастет до 480 человек, что составляет примерно 40% от числа всех бездомных в Остине.
  • Что касается трудоустройства внутри поселения, то, помимо стандартной мойки кухонь и туалетов, жители микрорайона могут также создавать на продажу украшения и лепить глиняную посуду в местной художественной студии, обрабатывать деревянную продукцию, заниматься фермерским хозяйством, кузнечным делом и менять шины и масло в локальном СТО.
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