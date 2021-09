Издание Deadline сообщило, что компании Sony Pictures Television и PlayStation Productions нашли исполнителя главной роли в новом сериале по игровой франшизе Twisted Metal. Им станет актер Энтони Маки, известный по участию в киновселенной Marvel Cinematic Universe, где сначала он играл Сокола, а затем — Капитана Америку.

Маки сыграет роль молочника Джона Доу (этот персонаж присутствовал в игре Twisted Metal: Black), которому поручают доставить некий загадочный груз в постапокалиптическом сеттинге. На дороге к пункту назначения главый герой будет встречать многочисленных соперников, знакомых фанатам серии Twisted Metal (к примеру, харизматичного клоуна-мороженщика Сладкоежку (Sweet Tooth). Ну, а так как в рамках игровой франшизы «Искореженный металл» вышло около десятка игр, то недостатка в противниках у создателей не будет.

Основным сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступает Майкл Джонатан Смит, известный по комедийному экшн-сериалу «Cobra Kai». В свою очередь режиссуру и продюсирование доверили Ретту Ризу и Полу Вернику, которые отметились работой над сходными тематически франшизами «Дэдпул» и «Zомбилэнд», а также боевику «Призрачная шестёрка».

Так как у Sony пока нет собственного стримингового сервиса, премьера серила Twisted Metal / «Искореженный металл» состоится на одной из существующих стриминговых платформ. Так как еще одна сериальная экранизации игры компании — The Last of Us — выйдет на платформе HBO, можно предположить, что и Twisted Metal появится там же. Впрочем, нельзя исключать варианта, при котором за новый сериал поторгуются другие крупные сервисы, включая Netflix.

Источник: Polygon