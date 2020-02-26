GOG.com обновил политику возврата средств — теперь деньги за игру можно вернуть в течение 30 дней (даже если вы в нее успели поиграть)

Магазин цифровых игр GOG.com сообщил об изменении политики возврата средств, благодаря чему покупатель теперь сможет вернуть средства в течение 30 дней после покупки. При этом правила распространяются даже на игры, в которые пользователь успел поиграть.

«Мы в GOG верим, что интересы игроков должны всегда оставаться на первом месте. И мы стремимся, чтобы этот подход был виден во всех составляющих нашего магазина, а покупка игр доставляла вам только положительные эмоции.

Обновленная политика возврата средств поможет нам сделать еще один шаг в этом направлении. Все нововведения можно описать в одном предложении: начиная с этого момента, вы можете вернуть товар в течение 30 дней после покупки даже в том случае, когда игра была скачана, запущена, и вы успели поиграть в нее. Да, вы все правильно поняли 🙂

Стоит также добавить, что это обновление стало возможным благодаря вам. Мы видим, что вы уважаете наши правила, а значит, время и труд, вложенный в создание игр, которые вы покупаете на GOG. Мы благодарны вам за это и надеемся, что дальше так и будет».