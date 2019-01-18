Голосовой помощник Alexa научился выделять слова интонацией

Манера общения Alexa стала еще более человечной: голосовой помощник, разработанный Amazon, начал выделять слова интонацией.

Как сообщается, чтобы добиться такого результата, компания Джеффа Безоса воспользовалась технологией синтеза речи Neural TTS (NTTS). С ее помощью Alexa научилась адаптироваться к стилю произношения в зависимости от контекста запроса. При этом весь процесс обучения занял у разработчиков всего несколько часов — и это отдельное достижение.

Как результат, отныне Alexa умеет зачитывать текст, подчеркивая значимые слова в предложениях — так же, как это делают профессиональные дикторы.



Пока услышать «более естественный» голос Alexa можно только в США. Для этого нужно попросить ее рассказать о последних новостях или прочесть вслух статью из Wikipedia.

Напоследок отметим, что разработчики Alexa не собираются останавливаться на достигнутом: пока пользователи голосового помощника по-прежнему предпочитают, чтобы новости им зачитывал живой диктор (об этом свидетельствуют результаты проведенного Amazon исследования), Alexa определенно есть, куда развиваться.

Источники: hightech.plus, TechRadar