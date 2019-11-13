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Гоночная игра GRID в версии для Google Stadia будет иметь эксклюзивный онлайн-режим на 40 игроков

Гоночная игра GRID в версии для Google Stadia будет иметь эксклюзивный онлайн-режим на 40 игроков

Гоночная игра GRID в версии для Google Stadia будет иметь эксклюзивный онлайн-режим на 40 игроков


Геймдиректор GRID Марк Грин в интервью изданию WCCFTech рассказал о том, что версия игры для Google Stadia будет иметь эксклюзивный режим на 40 игроков.

По словам игродела, мультиплеер — одна из тех областей, где преимущества стриминговой инфраструктуры проявляют себя на полную.

«Способность серверов Stadia быстро связываться друг с другом — намного быстрее, чем это происходит при работе пользовательского «железа» — открывает совершенно новые возможности при создании многопользовательских проектов. Например, мы создали для GRID на Stadia целый новый режим с гонкой на 40 автомобилей на одной трассе. Реализовать нечто подобное традиционным образом попросту невозможно», — указывает Грин.

Вместе с тем, разработчик отмечает, что игроделы продолжают изучать возможности платформы и что увеличенное количество игроков — «лишь малая доля» потенциала Stadia.

Грин также подчеркнул, что не заметил каких-либо проблем с работой сервиса Google — GRID без проблем работает в нем в 4K и с графикой, сопоставимой с максимальными графическими настройками ПК-версии. А время отклика, добавил геймдиректор, вовсе не ощущается.

Напоследок отметим, что гоночный симулятор от Codemasters не вошел в стартовую линейку Stadia, но выйдет в сервисе до конца года. Запуск платформы Google в США и Европе состоится 19 ноября.

Источник: WCCFTech
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