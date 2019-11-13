Гоночная игра GRID в версии для Google Stadia будет иметь эксклюзивный онлайн-режим на 40 игроков

Геймдиректор GRID Марк Грин в интервью изданию WCCFTech рассказал о том, что версия игры для Google Stadia будет иметь эксклюзивный режим на 40 игроков.

По словам игродела, мультиплеер — одна из тех областей, где преимущества стриминговой инфраструктуры проявляют себя на полную.