Гоночная игра GRID в версии для Google Stadia будет иметь эксклюзивный онлайн-режим на 40 игроков
Геймдиректор GRID Марк Грин в интервью изданию WCCFTech рассказал о том, что версия игры для Google Stadia будет иметь эксклюзивный режим на 40 игроков.
По словам игродела, мультиплеер — одна из тех областей, где преимущества стриминговой инфраструктуры проявляют себя на полную.
Грин также подчеркнул, что не заметил каких-либо проблем с работой сервиса Google — GRID без проблем работает в нем в 4K и с графикой, сопоставимой с максимальными графическими настройками ПК-версии. А время отклика, добавил геймдиректор, вовсе не ощущается.
Напоследок отметим, что гоночный симулятор от Codemasters не вошел в стартовую линейку Stadia, но выйдет в сервисе до конца года. Запуск платформы Google в США и Европе состоится 19 ноября.
Источник: WCCFTech