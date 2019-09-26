Google и Jigsaw опубликовали датасет, который поможет исследователям в борьбе с дипфейками

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Компании Google и Jigsaw (обе принадлежат холдингу Alphabet) собрали датасет Deep Fake Detection, состоящий из более трех тысяч видеороликов, созданных алгоритмами подмены лиц. Его описание опубликовано на GitHub, а сами данные доступны сторонним исследователям только после одобрения.

Как сообщается, датасет Deep Fake Detection основан на 363 роликах, которые компании сняли специально для проекта, наняв 28 актеров. На основе этих роликов авторы затем создали 3068 новых, в которых лица актеров «перетасовали» между собой: для этого были использованы публично доступные алгоритмы Deepfakes, Face2Face, FaceSwap и NeuralTextures.

Авторы Deep Fake Detection надеются, что он поможет сообществу разработчиков в совершенствовании алгоритмов для распознавания дипфейков. Также они отмечают, что в дальнейшем собираются время от времени пополнять датасет новыми роликами.

Источник: N+1