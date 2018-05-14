Google: третья версия reCAPTCHА вышла на стадию бета-тестирования

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В публикации обновленной документации Google заявлено о начале бета-тестирования третьей версии «рекапчи».

Как сообщается, обновленная reCAPTCHA больше не потребует от пользователя выполнения скучных заданий по типу поиска объектов на фото, как это было в прошлой версии. Отныне система будет определять, бот вы или реальный человек, совершенно автономно, без вашего вмешательства, незаметно анализируя ваше взаимодействие с сайтом; учитывая такие моменты, как движение курсора мыши.

«reCAPTCHA версии 3.0 никогда не прерывает внимание ваших пользователей, а потому вы можете запускать ее, когда захотите, не влияя на конверсию», — заявлено в документации для разработчиков сайтов.

При этом каждый посетитель, будь он бот или человек, получит от системы свою оценку: 1.0 будет означать, что посетитель является реальным человеком, а 0.0 даст понять, что на страницу зашел бот.

Предположительно, новая версия reCAPTCHА не только упростит жизнь пользователям, но также будет лучше защищать интернет-ресурсы.

На данный момент проект проходит финальные тесты. Владельцы сайтов могут подать заявку на участие в бета-тестировании.

Вероятно, в Google наметили релиз новой версии reCAPTCHА до конца текущего года.

Источники: Fossbytes, XDA-developers