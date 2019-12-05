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Хакерам CODEX впервые удалось полностью убрать защиту Denuvo

Хакерам CODEX впервые удалось полностью убрать защиту Denuvo

Хакерам CODEX впервые удалось полностью убрать защиту Denuvo


Хакеры CODEX торжественно отрапортовали об успешном взломе дополнения «Проклятье фараонов» для игры Assassin’s Creed Origins.

То есть, да, DRM-защита Denuvo в очередной раз пала, в чем, в принципе, нет ничего удивительного, учитывая, что в противостоянии щита и меча всегда побеждает меч. Интересно то, что на сей раз хакерам, по их словам, удалось полностью убрать защиту. То есть, речь не об обходе защиты Denuvo, а полном отключении механизма. В теории это может привести к ощутимому повышению быстродействия.

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