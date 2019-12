Хакерам CODEX впервые удалось полностью убрать защиту Denuvo

Хакеры CODEX торжественно отрапортовали об успешном взломе дополнения «Проклятье фараонов» для игры Assassin’s Creed Origins.

То есть, да, DRM-защита Denuvo в очередной раз пала, в чем, в принципе, нет ничего удивительного, учитывая, что в противостоянии щита и меча всегда побеждает меч. Интересно то, что на сей раз хакерам, по их словам, удалось полностью убрать защиту. То есть, речь не об обходе защиты Denuvo, а полном отключении механизма. В теории это может привести к ощутимому повышению быстродействия.

According to CODEX, this is the first Denuvo crack where Denuvo has been removed by the cracker

— CrackWatch (@realCrackWatch) December 4, 2019