Харрисон Форд и нарисованный пес испытывают судьбу в дебютном трейлере грядущей экранизации одноименного романа Джека Лондона «Поклик пращурів»/The Call of Wild

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Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала первый трейлер грядущего фильма «Поклик пращурів»/The Call of Wild, представляющего собой экранизацию одноименного приключенческого романа Джека Лондона.

В центре сюжета — пес по кличке Бэк, которого похищают у хозяев в солнечной Калифорнии и который в результате оказывается на границе Аляски и Юкона во времена Клондайкской золотой лихорадки и попадает в суровую реальность жизни ездовой собаки.

Главные роли в картине исполнили Харрисон Форд (сыгравший золотоискателя Джона Торнтона — последнего хозяина Бэка), Дэн Стивенс, Омар Си, Карен Гиллан, Брэдли Уитфорд и Колин Вуделл, собака же создана при помощи CGI-анимации. Режиссером ленты выступил Крис Сандерс, создатель «Лило и Стича», также известный по работе над серией мультфильмов «Как приручить дракона»; сценаристом – Майкл Грин.

Премьера «Поклика пращурів» в украинских кинотеатрах состоится 20 февраля 2020 года.