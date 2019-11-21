Харрисон Форд и нарисованный пес испытывают судьбу в дебютном трейлере грядущей экранизации одноименного романа Джека Лондона «Поклик пращурів»/The Call of Wild
Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала первый трейлер грядущего фильма «Поклик пращурів»/The Call of Wild, представляющего собой экранизацию одноименного приключенческого романа Джека Лондона.
В центре сюжета — пес по кличке Бэк, которого похищают у хозяев в солнечной Калифорнии и который в результате оказывается на границе Аляски и Юкона во времена Клондайкской золотой лихорадки и попадает в суровую реальность жизни ездовой собаки.
Главные роли в картине исполнили Харрисон Форд (сыгравший золотоискателя Джона Торнтона — последнего хозяина Бэка), Дэн Стивенс, Омар Си, Карен Гиллан, Брэдли Уитфорд и Колин Вуделл, собака же создана при помощи CGI-анимации. Режиссером ленты выступил Крис Сандерс, создатель «Лило и Стича», также известный по работе над серией мультфильмов «Как приручить дракона»; сценаристом – Майкл Грин.
Премьера «Поклика пращурів» в украинских кинотеатрах состоится 20 февраля 2020 года.
Отметим, что оригинальная повесть американского писателя Джека Лондона вышла в 1903 году. Ее неоднократно адаптировали для кино — первая экранизация вышла в 1923-м.
Источник: DTF