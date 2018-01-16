Humble Bundle бесплатно раздаёт игру The Red Solstice

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В цифровом магазине Humble Bundle в рамках специальной акции можно бесплатно получить игру The Red Solstice.

The Red Solstice – это тактическая кооперативная игра, совмещающая жанры шутера, стратегии и RPG в Sci-Fi сеттинге. Действие игры происходит на Марсе в далёком будущем. На поверхности планеты бушует страшный шторм, прозванный The Red Solstice, связь с другими земными колониями были потеряна. Группа элитных морских пехотинцев из корпорации Элизиум отправляются на Марс узнать, что же произошло с колониями и людьми.

В The Red Solstice поддерживается кооперативное прохождение для 8 человек. При этом в игре присутствует и 8 классов персонажей. Исследуя огромные локации и выполняя случайно сгенерированные задачи, игроки будут получать опыт, с достижением нового уровня открываются различные способности и вооружение. Помимо этого игроки смогут находить снаряжение различного качества.

Бесплатная раздача The Red Solstice на Humble Bundle продлится до конца 17 января. Игра доступна по следующему адресу.