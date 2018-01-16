Блоги
Humble Bundle бесплатно раздаёт игру The Red Solstice
8

Humble Bundle бесплатно раздаёт игру The Red Solstice

Humble Bundle бесплатно раздаёт игру The Red Solstice

В цифровом магазине Humble Bundle в рамках специальной акции можно бесплатно получить игру The Red Solstice.

The Red Solstice – это тактическая кооперативная игра, совмещающая жанры шутера, стратегии и RPG в Sci-Fi сеттинге. Действие игры происходит на Марсе в далёком будущем. На поверхности планеты бушует страшный шторм, прозванный The Red Solstice, связь с другими земными колониями были потеряна. Группа элитных морских пехотинцев из корпорации Элизиум отправляются на Марс узнать, что же произошло с колониями и людьми.

В The Red Solstice поддерживается кооперативное прохождение для 8 человек. При этом в игре присутствует и 8 классов персонажей. Исследуя огромные локации и выполняя случайно сгенерированные задачи, игроки будут получать опыт, с достижением нового уровня открываются различные способности и вооружение. Помимо этого игроки смогут находить снаряжение различного качества.

Бесплатная раздача The Red Solstice на Humble Bundle продлится до конца 17 января. Игра доступна по следующему адресу.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить