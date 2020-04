Humble запустил благотворительный бандл Humble Conquer COVID-19 Bundle стоимостью $30, все собранные средства пойдут на борьбу с коронавирусом

Игровой сервис Humble запустил очередную подборку игр и комиксов под названием Humble Conquer COVID-19 Bundle. Общая сумма включенного в бандл цифрового контента превышает $1000, при этом приобрести его можно всего за $30.

Но самое главное заключается в том, что 100% собранных средств будут направлены на поддержку организаций, которые в данный момент борются с распространением COVID-19. К примеру, на эти деньги будут закуплены защитные средства для врачей и медицинского персонала в учреждениях с госпитализированными пациентами, зараженными коронавирусом. Акцию поддержали такие организации, как «Врачи без границ», Direct Relief, International Rescue Committee, Partners In Health и др.

В состав Humble Conquer COVID-19 Bundle входят такие игры, как стратегия Into the Breach, паззл The Witness, VR-шутер Superhot, адвентюра Broken Age, а также Hollow Knight, Undertale, Psychonauts, Tilt Brush и др. В разделе доступных комиксов стоит упомянуть Locke & Key и The Boys, которые уже экранизировали Netflix и Amazon соответственно.

Полный список доступен по следующей ссылке. Акция продлится всего неделю, с 31 марта по 7 апреля.

Источник: Humble