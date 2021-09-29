Илон Маск Джеффу Безосу: «Исками путь к Луне не проложить, как бы ни были хороши ваши юристы»





Так Илон Маск отреагировал на вопрос журналистки Кары Свишер о конфликте с Blue Origin Джеффа Безоса в конкурсе NASA по разработке лунных посадочных модулей HLS для «Артемиды» в рамках программы NextSTEP-2.

В рамках конференции Code 2021 основатель SpaceX Илон Маск в очередной раз прокомментировал подачу исков в адрес его компании со стороны конкурирующей Blue Origin Джеффа Безоса. Сама ситуация продолжает служить стабильным источником новых шуток и мемов.

В августе контракт NASA со SpaceX на создание лунной версии Starship в очередной раз был приостановлен из-за Blue Origin — компания Джеффа Безоса после неудачной попытки оспорить победу SpaceX в Счетной палате США (GAO) обратилась с иском в Федеральный претензионный суд (COFC). Решение по делу вынесут до 1 ноября (все детали конфликта можно узнать из нашего предыдущего материала). Одновременно Безос открыл «второй фронт» в нарастающем противостоянии со SpaceX, нацелившись на систему глобального интернета Starlink — Amazon обратилась к FCC с очередным протестом касательно выданного регулятором разрешения на запуск второго поколения спутников Starlink.

Когда Свишер спросила Маска, говорил ли он с Безосом о войне в юридической плоскости, он ответил: «Не на словах, просто … в субтвитах». Ранее Маск опубликовал несколько язвительных твитов с критикой в адрес Джеффа Безоса, но тот оставил выпады главы SpaceX без ответа, а затем прервал свое полуторагодичное «молчание» в Twitter, чтобы поздравить Илона Маска и команду SpaceX с историческим запуском миссии Inspiration4.