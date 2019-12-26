Илон Маск по-прежнему готов брать на работу людей без высшего образования

Илон Маск остается верен своей позиции — его сотрудники должны уметь решать сложные задачи, а дипломы об образовании еще ни о чем не говорят. Инженер подтвердил это в переписке в Twitter.

Как сообщает Business Insider, на вопрос, продолжает ли он не требовать от своих потенциальных сотрудников наличия высшего образования, предприниматель ответил утвердительно, подтвердив, что за прошедшие пять лет его мнение на эту тему не изменилось.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2019

BI напоминает, что впервые о том, что он не считает критичным отсутствие высшего образования, Маск заявил в 2014 году в интервью немецкому изданию Auto Bild.

«В дипломе об окончании колледжа или даже средней школы нет крайней необходимости. Если кто-то окончил отличный университет, это, [конечно], может быть признаком того, что он способен на великие дела, но не факт. Посмотрите, например, на таких как Билл Гейтс или Ларри Эллисон, Стив Джобс — эти парни не заканчивали колледжей, но взять их на работу было бы отличной идеей», — указал тогда предприниматель.

Вместо степени, полученной в престижном вузе, по словам Маска, он ищет у потенциального работника «доказательства выдающихся способностей». Если они имеются, то скорее всего сотрудничество состоится.

Глава Tesla и SpaceX уточнил, что когда проводит собеседование с соискателем, то просит его вкратце описать свою карьеру и рассказать о методах решения самых сложных проблем, с которыми ему приходилось сталкиваться. А чтобы убедиться, что человек не пытается присвоить себе заслугу кого-то другого, Маск задает ему подробные вопросы касательно изложенных сведений. Тот, кто сам нашел выход из затруднительной ситуации, всегда сможет дать на них ответ, подчеркивает предприниматель.