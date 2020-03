Инди-шутер My Friend Pedro выйдет на PS4

Издатель Devolver Digital и инди-студия DeadToast Entertainment анонсировали выход шутер-платформера My Friend Pedro на PlayStation 4. Релиз проекта на консоли от Sony состоится уже 2 апреля.

Напомним, что My Friend Pedro представляет собой shoot ’em up с элементами паркура и боевой хореографией, приправленный юмором и возможностью замедлять время. Игра изначально вышла на PC и Nintendo Switch в июне 2019, а полгода спустя зарелизилась и на Xbox One.

PS4-версия My Friend Pedro уже на момент выхода будет включать весь контент из обновления Code Yellow, добавляющего в игру в числе прочего возможность настраивать размер главного героя и его скорость передвижения, а также кинематографический режим для камеры.

Источник: Unian