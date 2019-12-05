Instagram начал спрашивать у новых пользователей, сколько им лет, и отказывать в регистрации, если им меньше 13
Социальная сеть Instagram начала запрашивать дату рождения при регистрации новых пользователей, сообщается на ее сайте. Согласно новым правилам соцсети, создавать аккаунт могут только люди старше 13 лет, отметили в пресс-службе.
В Instagram пояснили, что данная мера необходима, прежде всего, для обеспечения безопасности молодых пользователей, в частности, предотвращения регистрации пользователей, которым меньше 13 лет, и дальнейшего введения специфических рекомендуемых настроек приватности для определенных возрастных групп, а также для того, чтобы «иметь возможность обеспечивать соответствие опыта пользования социальной сетью возрасту человека».
Указанная информация о дате рождения не будет доступна другим пользователям соцсети, уточнили в компании, добавив, что, вместе с тем, косвенно с ней смогут взаимодействовать контент-мейкеры (они же — популярные пользователи) и бизнес-аккаунты, запрещая определенным возрастным группам просматривать их посты.
Кроме того, представители соцсети добавили, что если пользователь синхронизировал или синхронизирует свои аккаунты в Instagram и Facebook, то социальная сеть определит его возраст в соответствии с настройками последнего. Соответственно, при изменении даты рождения в Facebook, такие же изменения автоматически произойдут в Instagram.
В дополнение к вышесказанному пресс-служба Instagram анонсировала нововведение в Instagram Direct: в ближайшее время администрация соцсети планирует внедрить функцию блокировки получения сообщений и приглашений в чаты от людей, на которых пользователи не подписаны.
Источник: Instagram
- Что касается существующих пользователей Instagram, которые не привязали свои аккаунты к Facebook, то при желании они смогут в любой момент указать свою дату рождения в настройках профиля. При этом в соцсети пока не готовы сказать, оставят ли они указание даты рождения для таких пользователей добровольным или в будущем сделают этот момент обязательным.