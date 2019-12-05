Instagram начал спрашивать у новых пользователей, сколько им лет, и отказывать в регистрации, если им меньше 13

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Социальная сеть Instagram начала запрашивать дату рождения при регистрации новых пользователей, сообщается на ее сайте. Согласно новым правилам соцсети, создавать аккаунт могут только люди старше 13 лет, отметили в пресс-службе.

В Instagram пояснили, что данная мера необходима, прежде всего, для обеспечения безопасности молодых пользователей, в частности, предотвращения регистрации пользователей, которым меньше 13 лет, и дальнейшего введения специфических рекомендуемых настроек приватности для определенных возрастных групп, а также для того, чтобы «иметь возможность обеспечивать соответствие опыта пользования социальной сетью возрасту человека».

Указанная информация о дате рождения не будет доступна другим пользователям соцсети, уточнили в компании, добавив, что, вместе с тем, косвенно с ней смогут взаимодействовать контент-мейкеры (они же — популярные пользователи) и бизнес-аккаунты, запрещая определенным возрастным группам просматривать их посты.

Кроме того, представители соцсети добавили, что если пользователь синхронизировал или синхронизирует свои аккаунты в Instagram и Facebook, то социальная сеть определит его возраст в соответствии с настройками последнего. Соответственно, при изменении даты рождения в Facebook, такие же изменения автоматически произойдут в Instagram.

В дополнение к вышесказанному пресс-служба Instagram анонсировала нововведение в Instagram Direct: в ближайшее время администрация соцсети планирует внедрить функцию блокировки получения сообщений и приглашений в чаты от людей, на которых пользователи не подписаны.

Источник: Instagram