Intel представила Slim Bootloader — проект, который может стать заменой BIOS

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Компания Intel, пообещав в прошлом году положить конец BIOS, опубликовала открытый проект Slim Bootloader, предназначенный для инициализации оборудования и загрузки операционной системы. Разработчики позиционируют его как универсальную систему для ПК, серверов и IoT-устройств. Исходные коды проекта доступны под лицензией BSD.

Отмечается, что интерфейс Slim Bootloader реализован по аналогии с традиционным интерфейсом BIOS и ее наследником – технологией UEFI, но при этом имеет небольшой размер и «очень высокую» скорость работы. Проект наверняка будет интересен энтузиастам, которые не всегда доверяют проприетарным решениям.

На данный момент Slim Bootloader поддерживает только аппаратные платформы на базе микроархитектуры Apollo Lake (в данную линейку входят чипы Intel Pentium J4205, Pentium N4200, Celeron J3455, Celeron J3355, Celeron N3350, Celeron N3450, Atom x7-E3950, Atom x5-E3940 и Atom x5-E3930, с TDP в пределах 6-12 Вт). В числе поддерживаемых плат указаны UP Squared, эталонная система Intel Leaf Hill и модуль MinnowBoard 3. Также заявлена поддержка загрузки виртуальных машин QEMU. Кроме этого, проект работает с инструментами и библиотеками проекта EDK II — в его рамках разрабатываются открытые компоненты для создания UEFI-прошивок.

Любопытно, что Slim Bootloader является модульным (формирование загрузочного потока осуществляется поэтапно), способен загружать различные системы, включая Windows, а также обладает расширенными возможностями защиты: в частности, умеет обновлять прошивку, проверять ее целостность (Boot Guard) и верифицировать компоненты по цифровой подписи (Root of Trust). Для диагностики и отладки имеется встроенный интерфейс командной строки.

На данный момент не раскрывается, как компания намерена продвигать новинку. Кроме того, доступность SBL только для платформы Apollo Lake вводит определенные ограничения по его использованию. Впрочем, стоит отметить, что некоторые энтузиасты уже занялись совместимостью с другими аппаратными решениями.

В качестве возможного примера использования Slim Bootloader в будущем приводятся камеры заднего вида в автомобилях, где критична скорость инициализации бортовой системы.

Источники: 3DNews, Slimbootloader, Cnews