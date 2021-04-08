Intel прорекламировала «‎лучший в мире» мобильный процессор Core i7-1185G7 фотографией с… MacBook Pro

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Intel одновременно высмеивает ноутбуки MacBook с ARM-чипами M1 и использует их для продвижения собственных процессоров.

Если помните, в прошлом году Apple решила отказаться от x86-совместимых процессоров Intel в пользу собственных ARM-чипов M1. Новую линейку Mac на ARM открыли MacBook Air 2020, Mac Mini 2020 и MacBook Pro 13 2020. Ожидается, что в этом году к ним присоединятся MacBook Pro с экранами диагональю 14 и 16 дюймов, iMac с экранами диагональю 21,5 и 27 дюймов, а также возможно iMac Pro, учитывая планы производителя завершить переход к 2022 году.

В Intel уход столь важного клиента восприняли болезненно — новоиспеченный CEO поставил цель — догнать и перегнать Apple. Одновременно «‎синие» развернули рекламную кампанию Go PC, и начали высмеивать недостатки MacBook с ARM-чипами M1 на фоне преимуществ ноутбуков с процессорами Intel. В серии недавних роликов Intel даже привлекла Джастина Лонга, сыгравшего Mac в оригинальной рекламе Apple «Mac vs PC».

Теперь же в новой рекламе актуального флагманского процессора i7-1185G7 серии Core 11-го поколения (Tiger Lake) рекламщики Intel использовали MacBook Pro, в котором процессоров этой серии нет и не будет.

Вероятнее всего, эта пикантная ситуация произошла по вине одного из рекламных агенств, которое допустило ошибку и использовало стоковое фото MacBook Pro из фотобанка Getty Images.