Инженеры Vincross представили набор для создания и программирования модульных роботов

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Компания Vincross представила набор MIND KIT для создания и программирования роботов. Он состоит из модулей, которые пользователь может объединить в устройство, способное передвигаться, хватать предметы и выполнять другие задачи. Разработчики запустили краудфандинговую кампанию на Kickstarter.

Согласно задумке, модули условно разделены на три основных типа: шасси, центральные и верхние. При этом все они имеют унифицированные контакты, позволяющие располагать их друг на друге и создавать нужные комбинации

В качестве шасси авторы предлагают использовать стандартный двухколесный модуль, его модификацию с выдвижным механизмом, позволяющим роботу толкать предметы, либо двойной модуль с гусеничным приводом.

Центральные модули также представлены тремя вариантами: платой управления, контроллером для сервоприводов и аккумулятором. Плата управления работает на четырехъядерном процессоре архитектуры ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,2 гигагерц и использует два гигабайта оперативной памяти. Кроме того, в ней есть 54-пиновый интерфейс ввода-вывода для подключения дополнительного оборудования и шесть портов USB-C.

Второй центральный модуль представляет собой контроллер, способный принимать команды от платы управления и одновременно управлять 20 сервоприводами. Наконец, третий модуль — это аккумулятор, имеющий емкость 2500 миллиампер-часов.

В качестве дополнения к центральным модулям разработчики предусмотрели стандартные сервоприводы, а также датчики расстояния и освещения.

Помимо этого, инженеры предлагают два верхних модуля, один из которых представляет собой лидар, создающий двумерную карту окружающего пространства с разрешением в один миллиметр, а второй оснащен микрофонами, динамиками и решением для аппаратного ускорения распознавания речи.

Что касается программного обеспечения, то модульное устройство работает под управлением дистрибутива Linux MIDS OS, который разработчики распространяют с собственными SDK и IDE. Помимо них, MIND OS поддерживает также сторонние фреймворки и библиотеки, такие как ROS и OpenCV.

Интересно, что несмотря на концепцию, подразумевающую простого в плане сборки робота, разработчики не оснастили устройство средой визуального программирования или аналогичным инструментом. Вместо этого пользователям придется писать программу управления роботом на Go или JavaScript.

На видео выше показано, как с помощью MIND Kit были созданы робот с щупальцами для передачи соли и перца, а также автономная платформа для робовездеходов.

Стоимость минимального полноценного набора, состоящего из шасси, платы управления и аккумулятора, составляет $349. Полный комплект, включающий все представленные выше модули, обойдется в $849. Дополнительно можно докупить различные составляющие устройства по отдельности.

В Vincross рассчитывают, что набор найдут полезным как профессиональные разработчики, так и энтузиасты и педагоги.

Напоследок отметим, что в случае успешного финансирования проекта компания планирует начать поставки наборов первым клиентам в сентябре 2019 года. На момент написания заметки кампания набрала менее 60% от запрашиваемой суммы в $100 тысяч. Вместе с тем, у разработчиков есть еще 22 дня, чтобы достичь цели.

Источник: N+1