Исполнительница роли Арьи Старк показала фото полностью испачканных кровью кроссовок с хэштегом «Последняя оставшаяся в живых»

Актриса Мэйси Уильямс, исполняющая роль Арьи Старк в «Игре престолов», как известно, очень любит в той или иной форме раскрывать различные подробности касательно восьмого, последнего сезона самого популярного сериала современности. На днях она опубликовала в своем Instagram фотографию белых кроссовок, полностью испачканных пятнами красного цвета, напоминающими пятна крови.

К фото она добавила несколько отдельных и очень коротких предложений (Прощай Белфаст. Прощай Арья. Прощай Игра Престолов. Сколько приятных эмоций. На пути к новым приключениям). Она также прикрепила к публикации несколько хэштегов, включая #lastwomanstanding («Последняя оставшаяся в живых»).

И журналисты вместе с пользователями, конечно же, сразу бросились гадать на кофейной гущи чтобы вот это все значило.

Одна из появившихся версий-догадок – Арья Старк переживет всех других героев «Игры престолов». Она полностью согласуется с недавними предсказаниями ИИ, подсчитавшего, кто умрет в финале «Игре престолов». Впрочем, есть и другие версии. Две другие самые популярные: первая – она переживет только всех других женских персонажей сериала; вторая – она последней из актрис закончила съемки в сериале. Пожалуй, последний вариант кажется наиболее вероятным из всех.

Если верить той же Мэйси Уильямс (или Арье Старк, как кому удобнее называть актрису), финальный (восьмой) сезон сериала «Игра престолов» начнется в апреле 2019 года. В нем будет всего шесть эпизодов.

Источник: Мэйси Уильямс Instagram