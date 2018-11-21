Исследование: переход на «зеленые» технологии и ВИЭ наконец стал оправдан с экономической точки зрения

Совсем скоро около австралийского сталелитейного завода в городе Уайалла построят большую солнечную электростанцию, и предприятие полностью перейдет на возобновляемую энергию. Это — явное свидетельство того, что энергозатратные фабрики уже сегодня способны обходиться без ископаемого топлива, пишет издание Fast Company.

Новый отчет Mission Possible инициативной группы Energy Transitions Commission показывает, что даже самые «грязные» отрасли — производство стали, бетона и пластика, авиаперевозки и доставка грузов — могут полностью перейти на чистую энергетику к 2050. Более того, это будет экономически выгодно и реализуемо с точки зрения технологий. И, конечно, это необходимо для выполнения Парижского соглашения.

Эксперты отмечают, что некоторые новые технологии, вроде электрических печей для выплавки стали или пластика из растительных материалов, пока находятся на стадии ранних прототипов.

«Разумеется, нам нужно продолжать совершенствовать «зеленые» технологии, чтобы сделать их дешевле и масштабировать. Но смысл в том, что изобретать уже ничего не нужно, эти технологии уже существуют», — говорит СЕО некоммерческой организации Rocky Mountain Institute и один из авторов отчета Жюль Кортенхорст.

Согласно прогнозу Energy Transitions Commission, все нынешние зеленые технологии, вероятно, повторят судьбу солнечных панелей и ветрогенераторов. Еще 40 лет назад практически все ВИЭ казались утопичными идеями, неспособными выдержать реальной конкуренции с углеводородами. Но когда в них стали вкладывать деньги, их эффективность возросла в разы и продолжает увеличиваться, и теперь они угрожают вытеснить с рынка угольные электростанции.

Причем полная декарбонизация экономики к середине века, по подсчетам аналитиков, обойдется лишь в 0,5% ВВП, и это без учета развития технологий вторичной переработки. Таким образом, «зеленый» тренд, вопреки опасениям, не приведет к подорожанию товаров массового потребления. Так, пара джинсов обойдется всего на доллар дороже, если из-за границы их доставят на корабле с нулевыми выбросами СО2. А газировка в пластиковой бутылке, которую произвели на «чистой» фабрике, будет стоить всего на один цент больше.

Отдельно эксперты подчеркивают, что многие изменения происходят стремительнее, чем можно было предположить даже пять лет назад. Так, грузоперевозки на электрическом транспорте ранее казались фантастикой. Однако в результате снижения стоимости зеленых технологий автогиганты сегодня предлагают уже даже не прототипы, а целые модельные ряды фур и автобусов на литий-ионных аккумуляторах и водородных топливных элементах. Прогнозируется, что к 2030 году они сравняются по цене с обычными дизельными грузовиками.

Аналогично, в недалеком будущем самолеты на электричестве будут летать на короткие дистанции, в то время как летательные аппараты на биотопливе и синтетическом реактивном топливе, которые заменят керосин, — на длинные.

Биопластик, в свою очередь, поможет индустрии производства пластика перейти на экономику замкнутого цикла. Вторичная переработка позволит на 56% сократить первоначальное производство пластика, что существенно упростит работу индустрии и снизит объем выбросов СО2. Повторное использование сырья также применимо и в сталелитейной промышленности.

Вместе с тем, подчеркивают аналитики, «зеленые» технологии по-прежнему нуждаются в четко выстроенной государственной политике, настойчивости потребителей и готовности представителей отраслей.

«Этот доклад продемонстрировал нам, что решения, которые позволят человечеству перейти на зеленые технологии без экономического ущерба, уже существуют, — говорит Кортенхорст. — Однако данная сфера по-прежнему нуждается в поддержке со стороны политиков, потребителей и представителей отраслей. Можно сказать, что на каждом из нас сейчас лежит ответственность за то, чтобы переход на зеленые технологии будущего состоялся как можно скорее».

Источники: Fast Company, hightech.plus