«Из Дедпула в покемона»: Райан Рейнольдс сыграет Пикачу в грядущем фильме «Детектив Пикачу» / Detective Pikachu

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Еще летом прошлого года мы узнали о грядущем полнометражном фильме о покемонах «Детектив Пикачу» / Detective Pikachu, основанном на одноименной видеоигре, которая вышла в Японии в 2016 году. Теперь же авторитетное издание The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники пишет, что главную роль в ленте – покемона Пикачу – исполнит канадский актер Райан Рейнольдс, известный большинству по роли героя комиксов Marvel Дедпула.

Справедливости ради отметим, что сам персонаж Пикачу будет создан при помощи трехмерной компьютерной графики. То есть, лица Рейнольдса мы не увидим, актер просто исполнит все движения за персонажа.

Вместе со звездой «Дедпула» в фильме снимутся Джастис Смит («Мир Юрского периода 2») и Кэтрин Ньютон («Большая маленькая ложь»). Сценарий «Детектив Пикачу» напишет Алекс Хирш («Гравити Фоллс»), а режиссером выступит Роб Леттерман («Монстры против пришельцев»).

Съемки картины стартуют в Лондоне в середине января 2018 года.

Источник: The Hollywood Reporter