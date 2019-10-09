Израильским биоинженерам удалось напечатать говядину в космосе





Израильская компания Aleph Farms провела успешный эксперимент по производству искусственного коровьего мяса на орбите Земли, сообщает The Guardian. Он прошел 26 сентября на МКС, в 400 км от поверхности планеты.

Отметим, что в отличие от конкурентов из Impossible Foods и Beyond Meat, Aleph Farms создает говядину не из растительных компонентов, а животных клеток (их получают посредством «незначительной» биопсии, не наносящей вреда животному, и затем выращивают в питательной среде). Метод основан на имитации естественного процесса регенерации тканей, который происходит внутри тела коровы, указывают исследователи. На последнем этапе выращенные клетки собирают в структуры, сходные с обычным мясом, при помощи 3D-биопечати.



Для эксперимента коровьи клетки доставили на МКС, после чего их вырастили в питательной среде и при помощи 3D-биопринтера в контролируемых условиях микрогравитации напечатали из них небольшой фрагмент говядины.

У стартапа несколько целей: сделать производство продовольствия на Земле более экологичным, этичным и доступным — то есть не требующим доступа к ограниченным земельным и водным ресурсам планеты, а также обеспечить полноценным питанием космонавтов.

«Мы доказали, что при необходимости производство мяса можно наладить абсолютно в любых условиях. Это крайне важно для космических путешествий, ведь в космосе у вас не будет 15 000 литров воды, которые в настоящее время тратятся на производство одного килограмма говядины», — указали биоинженеры.

Отметим, что о первом успешном эксперименте, проведенном еще на Земле, израильская компания сообщила в декабре 2018 года: себестоимость небольшого кусочка искусственной говядины толщиной 5 мм (на фото ниже) составила $50. Правда, его вкус «нуждался в совершенствовании», признавали в компании, указывая, что им требуется еще 3-4 года, прежде чем они смогут выйти со своим решением на рынок и наладить промышленное производство, которое сделает искусственное мясо в разы дешевле.

Что касается космического мяса, то оно, если клеточную массу выращивать на орбите, оценивается примерно в $10 000 за килограмм. Что, впрочем, не так уж и дорого, если учесть, что доставка груза обходится до $40 000 за кило, и это на космическую станцию в нескольких сотнях километров от Земли, не говоря уже про будущую лунную станцию.

P.S. К сожалению, астронавтам на МКС так и не довелось насладиться вкусным стейком — по данным CNET, исследователи ограничились печатью всего одного кусочка, который, к тому же, впоследствии утилизировали, поскольку он был изготовлен исключительно в экспериментальных целях как доказательство жизнеспособности концепции.

Источник: hightech.plus