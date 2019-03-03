Израильский лунный аппарат «Берешит» возобновил сближение с Луной после сбоя в работе бортового оборудования
Работа систем израильского космического аппарата «Берешит», направляющегося к Луне, была восстановлена после сбоя бортового оборудования.
Как сообщается, в начале прошлой недели зонд должен был провести второй маневр на пути к естественному спутнику Земли (первый маневр аппарат успешно осуществил вскоре после отделения от ракеты-носителя Falcon 9 на расстоянии около 69400 км от поверхности планеты), однако он был автоматически отменен из-за странного сбоя в работе бортовых компьютеров: система управления аппаратом по неизвестной причине перезагрузилась.
During a pre-maneuver phase of #Beresheet, the spacecraft computer reset unexpectedly, and it was automatically canceled. The engineering teams are analyzing the situation. At this time, the spacecraft’s systems are working well. #Israeltothemoon @ILAerospaceIAI @ILSpaceAgency
— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) February 26, 2019
Последующие несколько дней инженеры SpaceIL потратили на анализ телеметрии и поиск возможных причин появления этой ошибки, которая, по их словам, «никогда не возникала в виртуальных симуляциях полета».
К счастью, 28 февраля специалистам удалось найти причину неисправности и восстановить работу систем аппарата. Они отметили, что проблемы оказались связаны с работой программного обеспечения, а не бортового «железа».
«Нам удалось избавиться от неполадок, отправив на зонд несколько программных команд. Ничего серьезного не произошло, но я не удивлюсь, если у нас возникнут и другие неполадки в последующие недели. Далеко не все можно проверить на Земле, в особенности если учесть, что это первый наш аппарат», — заявили израильские инженеры.
После того, как причина поломки была устранена, «Берешит» успешно осуществил второй маневр, в ходе которого двигатель аппарата проработал четыре минуты, и вышел на вытянутую эллиптическую орбиту, самая далекая точка которой находится на расстоянии в 131 тысячу километров от Земли.
Moon travel report #4
Beresheet conducted a successful maneuver this evening as the main engine was activated for 4 minutes. The spacecraft is on its way to an elliptical orbit where the furthest point from Earth is at a distance of 131,000 km.@ILAerospaceIAI pic.twitter.com/oNAgbaupWf
— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) February 28, 2019
«Второй маневр был совершен, как и ожидалось. Все системы устройства работали должным образом», — сообщил исполнительный директор SpaceIL Идо Антеби.
Третий маневр должен состояться через неделю.
Подробнее о маневрах, которые уже проделал «Берешит» и которые ему еще только предстоит осуществить, можно узнать из видео ниже.
Источник: SpaceNews
- Важное примечание. В оригинальной статье о «Берешите», вышедшей 13 февраля, было указано, что аппарат вскоре после посадки на поверхность Луны совершит экспериментальный «прыжок». Впоследствии, 21 февраля, один из инженеров SpaceIL сообщил в Twitter, что от «прыжка» было решено отказаться. По его словам, в компании посчитали, что рисковать первым израильским лунным зондом нецелесообразно.