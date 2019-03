Израильский лунный аппарат «Берешит» возобновил сближение с Луной после сбоя в работе бортового оборудования

Работа систем израильского космического аппарата «Берешит», направляющегося к Луне, была восстановлена после сбоя бортового оборудования.

Как сообщается, в начале прошлой недели зонд должен был провести второй маневр на пути к естественному спутнику Земли (первый маневр аппарат успешно осуществил вскоре после отделения от ракеты-носителя Falcon 9 на расстоянии около 69400 км от поверхности планеты), однако он был автоматически отменен из-за странного сбоя в работе бортовых компьютеров: система управления аппаратом по неизвестной причине перезагрузилась.

During a pre-maneuver phase of #Beresheet , the spacecraft computer reset unexpectedly, and it was automatically canceled. The engineering teams are analyzing the situation. At this time, the spacecraft’s systems are working well. #Israeltothemoon @ILAerospaceIAI @ILSpaceAgency

Последующие несколько дней инженеры SpaceIL потратили на анализ телеметрии и поиск возможных причин появления этой ошибки, которая, по их словам, «никогда не возникала в виртуальных симуляциях полета».

К счастью, 28 февраля специалистам удалось найти причину неисправности и восстановить работу систем аппарата. Они отметили, что проблемы оказались связаны с работой программного обеспечения, а не бортового «железа».

После того, как причина поломки была устранена, «Берешит» успешно осуществил второй маневр, в ходе которого двигатель аппарата проработал четыре минуты, и вышел на вытянутую эллиптическую орбиту, самая далекая точка которой находится на расстоянии в 131 тысячу километров от Земли.

Moon travel report #4

Beresheet conducted a successful maneuver this evening as the main engine was activated for 4 minutes. The spacecraft is on its way to an elliptical orbit where the furthest point from Earth is at a distance of 131,000 km.@ILAerospaceIAI pic.twitter.com/oNAgbaupWf

— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) February 28, 2019