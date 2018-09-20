Как интернет влияет на наше восприятие действительности

Люди боятся погибнуть в авиакатастрофе, хотя вероятность этого крайне мала. Аналогично, 57% американцев считают, что криминогенная ситуация в стране с 2008 года постоянно ухудшалась, однако в действительности в период с 1993 по 2015 годы количество тяжких преступлений, напротив, снизилось с 80 на тысячу человек до 20.

Ученые полагают, что одна из причин, почему убеждения многих людей сегодня расходятся с реальным положением дел, кроется в современных способах распространения информации.

«В наши дни как никогда ранее следует знать механизмы работы наших социальных и когнитивных искажений, а также — понимать сущность работы компьютерных алгоритмов, способных усилить их эффект», — утверждается в статье Wall Street Journal.

Эвристика ⁠доступности

Эвристика ⁠доступности была впервые описана в 1973 году. Психологи Амос ⁠Тверски и Дэниель Канеман обнаружили, что люди считают более распространенным то, ⁠о чем они слышали недавно и что им легче представить.

Например, как только происходит теракт, люди начинают гораздо сильнее бояться погибнуть от рук террористов. Однако этот страх иррационален, ведь вероятность стать жертвой теракта никак не изменилась из-за того, что недавно теракт был совершен. Дело тут в том, что новость об этом появилась во всех СМИ и нам субъективно стало казаться, что нас, грубо говоря, окружают террористы.

Или стоит СМИ сообщить об авиакатастрофе, как тут же резко падает количество купленных авиабилетов. И вновь мы имеем дело с совершенно иррациональным поведением. Во-первых, вероятность попасть в авиакатастрофу ничуть не возросла из-за того, что авиакатастрофа недавно случилась. Во-вторых, вероятность попасть в авиакатастрофу гораздо ниже вероятности погибнуть в автокатастрофе — и это при том, что автомобилем мы пользуемся гораздо чаще, чем летаем на самолете. Просто все СМИ рассказали об этом крушении, припомнили другие катастрофы, показали множество кадров горящих самолетов и пригласили экспертов, которые пояснили, почему и как падают самолеты.

«Интернет преподносит каждое похищение ребенка, каждый укус акулы так, будто это произошло совсем рядом с вами», — говорит президент НКО Let Grow Ленор Шкенази.

Эта эвристика объясняет, почему люди больше боятся нападения акул, хотя вероятность утонуть выше. Люди испытывают страх перед терроризмом, несмотря на то, что возможностей погибнуть в авиакатастрофе у них гораздо больше – а еще больше, впрочем, вероятность умереть просто идя по улице или запутавшись в постельном белье.

Именно вследствие эвристики доступности американцы боятся отпускать своих детей играть на улице без какого-либо надзора, хотя в наши дни преступность в отношении детей в США находится на рекордно низком уровне.

Эффект крайности

Эффект крайности заключается в том, что мы склонны делиться самой экстремальной версией любой истории, чтобы привлечь внимание слушателей. Интернет максимально усиливает данное искажение: контент, который вызывает положительную или отрицательную реакцию, имеет больший вирусный потенциал.

Эффектом крайности зачастую злоупотребляют СМИ, которые преувеличивают истории, чтобы привлечь аудиторию.

Подтверждающее искажение



Люди по своей природе склонны к тому, чтобы искать информацию, подтверждающую уже сформировавшиеся у них взгляды, и следовательно, отклонять данные, которые не вписываются в их точку зрения. Компьютерные алгоритмы многократно усиливают данное искажение.

Социальные сети дают нам информацию, которая так или иначе соответствует тому кругу вопросов, которыми мы интересовались ранее. В отношении миллионов пользователей подобные действия приводят к тому, что люди разделяются на группы (так называемые «эхо-камеры»), точки зрения представителей которых не пересекаются.

В результате происходит радикализация политических убеждений и сильно возрастает эффективность воздействия на умы однобокой, недостоверной информации (ранее мы писали, как технологические компании невзначай способствуют распространению антипрививочного движения).

«Это не просто лишает нас свободы жить той жизнью, которой мы хотим; это меняет то, каким фактами мы оперируем в разговорах, это меняет нашу способность выстраивать те отношения, которые мы хотим. Это влияет на всех», — комментирует ситуацию Тристан Харрис, бывший руководитель отдела этики Google, в своем выступлении на TED.

Другими словами, компьютерные алгоритмы, формирующие, например, новостную ленту в Facebook, вне зависимости от намерений их создателей, побуждают людей верить в то, что не соответствует действительности.

«IT-гиганты (Facebook, Alphabet), по сути, создали крупнейшую в истории (и самую прибыльную) машину по введению в заблуждение», — утверждают в Wall Street Journal.

Что делать?

Эксперты в области IT, в том числе — сотрудники Google и Facebook, создали «Центр по гуманизации технологий«. Группа планирует запустить кампанию под названием «Правда о технологиях», направленную на просвещение студентов, родителей и учителей о том, какие побочные эффекты может иметь чрезмерное использование социальных сетей.

Команда также продвигает законы, способствующие снижению влияния крупных технологических компаний. Например, она разрабатывает законопроект, который обеспечит грантовой поддержкой исследования о воздействии технологий на здоровье детей.

Еще одна хорошая новость, по мнению Питера Райнера, нейробиолога из Университета Британской Колумбии, заключается в том, что изучение когнитивных искажений и критическое мышление позволяют преодолеть «информационные пузыри». Помимо этого, Райнер предлагает рассмотреть альтернативу, где Facebook больше не будет удерживать нас в интернете, и вместо этого создать платформу, которая поможет связываться и общаться с друзьями в реальной жизни.

Аналогичного мнения придерживается интернет-активист Эли Парижер. Эксперт отмечает, что в современном деловом мире владельцам бизнеса необходимо брать во внимание в том числе и те идеи, которые противоречат их взглядам на мир.

«К сожалению, интернет подталкивает нас в обратном направлении. Алгоритмы, показывая нам лишь то, что мы хотим видеть, в конечном счете скрывают от нас ту информацию, которая, возможно, является для нас наиболее полезной именно вследствие ее абсолютной противоположности нашим убеждениям. Поэтому нам следует учиться самостоятельно искать и рассматривать разные точки зрения, исследовать новые способы мышления. Необходимо делать все возможное, что никто не мог диктовать или контролировать наши источники информации. В противном случае мы утратим способность принимать обоснованные решения и отдадим контроль над своей судьбой в чужие руки», — утверждает Парижер.

Он призывает технологические компании раскрыть принципы работы алгоритмов и предоставить пользователям контроль над ними, чтобы они могли самостоятельно выбирать, какая информация для них является релевантной.

«В целом, нужно скептически относиться к любой информации, особенно — к не подкрепленным доказательствами наблюдениям из серии “сегодня больше, чем когда-либо”, и всегда помнить о том, она может быть продуктом эвристики и не соответствовать действительности», — заключается в статье Wall Street Journal.

Источники: Republic, The Challenger, Forbes