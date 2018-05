Как может выглядеть смартфон Pixel 3 XL с вырезом вверху экрана

На основании появившихся вчера фотографий стеклянной лицевой панели смартфона Pixel 3 XL уже сегодня были созданы рендеры, которые позволяют примерно оценить, как может выглядеть это устройство.

На рендере изображён смартфон с вытянутым дисплеем, занимающим почти всю лицевую поверхность устройства. В верхней части экрана имеется достаточно большая выемка, где расположены отверстия для динамика, объектива камеры и сенсоров. В нижней части лицевой панели имеется вырез для динамика.

Pixel 3 XL

The front with the huge notch based on leaks and the back is my own interpretation. So please judge me only for the back. ¯\_(ツ)_/¯#Pixel3XL #Pixel3 pic.twitter.com/5Uq8kA0d49

— Phone Designer (@PhoneDesigner) 30 мая 2018 г.