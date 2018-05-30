Как может выглядеть смартфон Pixel 3 XL с вырезом вверху экрана
На основании появившихся вчера фотографий стеклянной лицевой панели смартфона Pixel 3 XL уже сегодня были созданы рендеры, которые позволяют примерно оценить, как может выглядеть это устройство.
На рендере изображён смартфон с вытянутым дисплеем, занимающим почти всю лицевую поверхность устройства. В верхней части экрана имеется достаточно большая выемка, где расположены отверстия для динамика, объектива камеры и сенсоров. В нижней части лицевой панели имеется вырез для динамика.
Pixel 3 XL
The front with the huge notch based on leaks and the back is my own interpretation. So please judge me only for the back. ¯\_(ツ)_/¯#Pixel3XL #Pixel3 pic.twitter.com/5Uq8kA0d49
— Phone Designer (@PhoneDesigner) 30 мая 2018 г.
Боковые грани и задняя панель нарисованы автором, исходя из своих собственных представлений о возможном дизайне смартфона Pixel 3 XL. На боковых гранях нанесены лоток для SIM-карты и традиционные кнопки, а на задней панели расположена двойная камера.
Анонс третьего поколения смартфонов Google Pixel ожидается осенью этого года. Новые модели должны получить SoC Qualcomm Snapdragon 845 и ОС Android P из коробки.