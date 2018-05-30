Блоги
Как может выглядеть смартфон Pixel 3 XL с вырезом вверху экрана
5

Как может выглядеть смартфон Pixel 3 XL с вырезом вверху экрана

Как может выглядеть смартфон Pixel 3 XL с вырезом вверху экрана

На основании появившихся вчера фотографий стеклянной лицевой панели смартфона Pixel 3 XL уже сегодня были созданы рендеры, которые позволяют примерно оценить, как может выглядеть это устройство.

На рендере изображён смартфон с вытянутым дисплеем, занимающим почти всю лицевую поверхность устройства. В верхней части экрана имеется достаточно большая выемка, где расположены отверстия для динамика, объектива камеры и сенсоров. В нижней части лицевой панели имеется вырез для динамика.

Боковые грани и задняя панель нарисованы автором, исходя из своих собственных представлений о возможном дизайне смартфона Pixel 3 XL. На боковых гранях нанесены лоток для SIM-карты и традиционные кнопки, а на задней панели расположена двойная камера.

Анонс третьего поколения смартфонов Google Pixel ожидается осенью этого года. Новые модели должны получить SoC Qualcomm Snapdragon 845 и ОС Android P из коробки.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить