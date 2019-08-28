Как снимали финальную битву супергеройского фильма Avengers: Endgame / «Мстители: Финал» [видео]





В середине августа состоялся цифровой релиз фильма Avengers: Endgame / «Мстители: Финал», что позволило посмотреть его всем, кто не успел посетить кинотеатры во время проката. Соответственно, наличие в фильме финальной битвы Мстителей с Таносом и его армией уже не является спойлером, поэтому вы можете без проблем посмотреть ролик о том, как снимали эту сцену.

Видео комментирует Дэн ДеЛиу, руководитель подразделения визуальных эффектов в Marvel Studios:

В очередной раз отметим, что актерам современных фантастических фильмов приходится включать всю фантазию, чтобы представить себе, как именно будет выглядеть сцена в фильме после наложения спецэффектов, так как во время съемок окружающий мир заменяют зеленые стены, неформатных соратников и противников — каскадеры в пятнистых костюмах и механизмы, управляемые зелеными человечками.

Напомним, что фильм Avengers: Endgame / «Мстители: Финал» собрал $2,796 млрд по всему миру, что является первым результатом в истории — он последовательно обошел Titanic ($2,187 млрд) и Avatar ($2,789 млрд). А вот по домашним сборам ($858 млн) картина немного отстала от лидера рейтинга Star Wars: The Force Awakens ($936 млн).

Источник: Marvel