Как создавались спецэффекты для третьего сезона сериала Stranger Things / «Очень странные дела» от Netflix [видео]

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Сервис Netflix уже анонсировал четвертый сезон популярного сериала Stranger Things / «Очень странных дел», а студия спецэффектов Rodeo FX решила показать, как она работала над третьим сезоном проекта.

Специалисты выложили сразу три ролика с демонстрацией своей работы. В первом можно увидеть, как создавались полчища «взрывающихся» крыс, а обычный окружающий мир превращался в нечто более мрачное:

Второй ролик показывает процесс создания сцены схватки в больнице, а так же формирование демона из жертв-людей:

И, наконец, третье видео демонстрирует развитие самой крупной версии монстра, а также схватки в лесном домике и супермаркете Starcourt.

Напомним, что третий сезон «Очень странных дел» вышел 4 июля, установив абсолютный рекорд стримингового сервиса — за четыре дня его посмотрели более 40 млн подписчиков Netflix. Сервис уже подписал эксклюзивный контракт с шоураннерами проекта братьями Даффер за «девятизначную» сумму. Ожидается, что Stranger Things будет идти не меньше четырех-пяти сезонов, после чего авторы займутся следующим проектами для Netflix.



Источник: Rodeo FX