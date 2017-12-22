Как создавались спецэффекты для фильма «Бегущий по лезвию 2049» / Blade Runner 2049 [видео]

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Абсолютно любой современный фантастический фильм просто невозможно представить себе без спецэффектов. Зачастую этап постпродакшена занимает гораздо больше времени, чем непосредственные съемки с актерами на “натуре”. Не стал исключением и «Бегущий по лезвию 2049» с его эпичным постапокалиптическим миром, обзор которого вы можете прочитать на нашем сайте.

Сразу две студии спецэффектов решили поделиться видео, по которым видно, как тяжело приходится актерам без фантазии на съемках и насколько много зависит от той самой компьютерной графики.

К примеру, студия Rodeo FX сосредоточилась на локациях картины, придав им недостижимую для обычных декораций глубину и масштаб.

Ну, а студия Universal Production Partners продемонстрировала работу над детализацией мира будущего.

P.S. Отметим, что на youtube-канале студии Rodeo FX собрано несколько весьма интересных роликов с незаслуженно малым количеством просмотров о работе над спецэффектами в таких фильмах, как “Валериан и город тысячи планет”, “Фантастические твари и где они обитают” и даже “Форсаж”. Так что если вам нечем занять себя в обед, то вот вам несколько самых интересных видео.

Источник: Rodeo FX