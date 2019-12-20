Калифорния разрешила беспилотным робомобилям развозить товары и посылки





Власти Калифорнии разрешили выезжать на дороги общего пользования робомобилям, предназначенным для развозки товаров и посылок, после получения соответствующего одобрения.

Согласно новым правилам, компании смогут запрашивать у местного автотранспортного департамента разрешение на использование на дорогах автономных автомобильных доставщиков массой до 4,54 тонны (под это определение подпадают как небольшие транспортные средства, так и беспилотные минивены и среднеразмерные пикапы), причем чиновники готовы выдавать разрешения и автомобильным рободоставщикам со страхующим водителем за рулем, и полностью автономным аппаратам, за которыми следит удаленный оператор. Дополнительно владельцы таких транспортных средств могут запросить разрешение на коммерческую деятельность, подразумевающую взимание платы за доставку при помощи беспилотных устройств.

Требования к беспилотным доставщикам со стороны калифорнийских властей унифицированы с уже существующими требованиями к легковым робомобилям, перевозящим пассажиров. Так, от разработчиков в числе прочего требуется сертифицировать свое детище у различных организаций и контролирующих органов, в частности, Общества автомобильных инженеров (SAE), которое отвечает за отнесение робомобилей к тем или иным уровням автономности, и Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA), провести предварительные испытания решения в контролируемых условиях, а также в деталях расписать процесс автономных поездок — от того, каким образом будет контролироваться движение, какое обучение пройдут страхующие водители или удаленные операторы и какие меры будут предприняты в случае попытки кибератаковать автономное транспортное средство, и до порядка взаимодействия с правоохранительными органами в случае ЧП.

Новые правила вступят в силу через 30 дней — 17 января 2020 года.

На видео запечатлены беспилотные автомобильные доставщики стартапа Nuro. Ранее им разрешили выезжать на дороги общего пользования в Техасе и Аризоне, и в компании уже заявили о готовности запросить разрешение на испытание своих робомобилей на дорогах Калифорнии.

Источник: N+1