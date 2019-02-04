Канал FX опубликовал первый трейлер сериала What We Do in the Shadows / «Реальные упыри» и огласил дату премьеры (27 марта 2019 года)

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После ряда интересных, но очень коротких тизеров, американский телеканал FX наконец опубликовал полноценный трейлер сериала What We Do in the Shadows / «Реальные упыри» и огласил дату премьеры — 27 марта 2019 года.

В отличие от одноименного полнометражного фильма, действия развиваются не в Новой Зеландии, а в Нью-Йорке. Сериал расскажет о трех вампирах, которые живут среди обычных людей и пытаются освоиться в непривычном для себя современном мире.

Главные роли исполнят Кейван Новак (Nandor The Relentless), Мэтт Берри (Laszlo), Наташа Диметриу (Nadja) и Харви Гиллен (Guillermo). В роли камео в сериале появятся и знакомые нам по фильму Владислав (Джемейн Клемент) и Виаго (Тайка Вайтити), при этом первый написал сценарий пилотного эпизода, а второй выступил его режиссером.

Напомним, что помимо данного сериала в работе у авторов находится полнометражный спин-офф первого фильма «We’re Wolves» / «Мы — волки» об оборотнях, а также сериал «Wellington Paranormal» / «Паранормальный Веллингтон» о полицейских Майке Миноуге и Карен О’Лири, которые постоянно сталкиваются с нечистью.

Источник: Polygon