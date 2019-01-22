Кевин Скотт: «В XXI веке каждый должен так или иначе разбираться в ИИ»

Кевин Скотт, технический директор Microsoft, поделился своим мнением о будущем искусственного интеллекта. По его словам, к появлению интеллектуальных машин необходимо относиться со сдержанным оптимизмом.

«С моей точки зрения, чтобы стать хорошо информированным гражданином XXI века, нужно хотя бы немного разбираться в ИИ. Рано или поздно вы, вероятно, захотите принять участие в обсуждении этой темы, и вам определенно не захочется оказаться тем человеком, для которого искусственный интеллект — это внешняя сила, воздействующая на него. Вам захочется стать активным участником этой экосистемы», — заявил специалист.

Однако, как бы ни было важно для обывателя держать руку на пульсе прогресса умных машин, Скотт признает, что это непростая задача.

«Это сложно, потому что даже если у вас есть техническое образование, даже если вы работаете с ИИ, все равно трудно быть в курсе всего того, что происходит. Ландшафт меняется очень быстро», — констатировал техдиректор Microsoft.

Скотт полагает, что перед государством, СМИ и экспертами по ИИ сегодня стоит задача помочь гражданам понять важность искусственного интеллекта и объяснить им доступно, что именно происходит в этой сфере. В частности, разъяснить преимущества технологии распознавания лиц и ее недостатки.

«Распознавание лиц — крайне полезная технология. Например, ее можно использовать в качестве системы безопасности или для слежения за активностью пациентов в больницах (выполняют ли они рекомендации медиков касательно частоты двигательных упражнений), — утверждает Скотт. — Однако, существует грань, которую переступить нельзя. Нельзя позволить правительству или преступникам использовать распознавание лиц в качестве механизма угнетения или противоправной дискриминации. А чтобы этого не случилось, нужно проводить дебаты и разъяснительную работу».

Другими словами, негативный пример восставших машин из «Терминатора» должен уравновешиваться в сознании широких масс позитивным образом умных приборов из «Звездного пути», добавляет технический директор Microsoft.

«На ИИ необходимо смотреть объективно, и тогда новые технологии пойдут человечеству исключительно на пользу», — заключил он.

Источники: Venture Beat, hightech.plus