Kia выпустил миниатюрную клетку Фарадея для защиты брелков бесключевого доступа к автомобилю от угонщиков

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Автопроизводитель Kia Motors выпустил чехол KiaSafe для беспроводных автомобильных ключей, представляющий собой миниатюрную клетку Фарадея.

Аксессуар блокирует беспроводное излучение системы доступа к автомобилю, защищая владельцев от угона путем сканирования сигнала. Чехол KiaSafe предлагается по цене 9,99 фунтов ($12,5) для новых и уже существующих владельцев автомобилей Kia в Великобритании.

Представители Kia Motors отметили, системы бесключевого доступа следующего поколения будут лучше защищены от попыток взлома такого характера. Однако на данном этапе они советуют владельцам своих автомобилей лучше следить за своими брелками и не оставлять их в замке входной двери или вблизи окон, где хакеры смогут легко отсканировать сигнал.

Источник: Engadget, Kia UK