Киноадаптация Dora & the Lost City of Gold обзавелась трейлером

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Paramount Pictures выпустила первый трейлер картины Dora & the Lost City of Gold, представляющей собой киноадаптацию знаменитого мультфильма «Даша-путешественница».

Сюжет расскажет о подростке Доре, которая всю жизнь прожила в джунглях вместе с родителями-исследователями. Но прежние приключения не могут сравниться с настоящей опасностью — старшей школой.

Впрочем, привыкать к школе Доре долго не приходится: ее родители спустя некоторое время таинственно исчезают, и главная героиня отправляется на их поиски вместе со своими друзьями. Попутно ей предстоит разгадать тайну потерянной цивилизации.

Роль Доры играет Изабела Монер (Transformers: The Last Knight). Также в фильме снялись Ева Лонгория, Майкл Пенья, Темуэра Моррисон и Мадлэн Медден. Кроме того, Бениссио Дель Торо озвучил Жулика, а Дэнни Трэхо — обезьянку Башмачка. Режиссером картины выступил Джеймс Бобин, а сценарий написал Ник Столлер.

Фильм выйдет 2 августа 2019 года.

Источник: DTF