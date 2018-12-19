Кинокомпания Fox решила продвигать фильм «Крепкий орешек» как рождественский

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Кинокомпания Fox смонтировала трейлер с кадрами из первого фильма «Крепкий орешек» в стиле комедии «Один дома». Компания не только посчитала боевик праздничным фильмом, но и назвала его «лучшей рождественской историей».

Сверх того, в честь 30-летнего юбилея первой части на Amazon появилось специальное «рождественское издание» фильма.

Напоследок отметим, что картина Джона МакТирнана вышла летом 1988 года, при этом ее события разворачиваются в период Рождества, из-за чего зрители часто спорят о том, стоит ли считать «Крепкий орешек» рождественским фильмом.

Источник: DTF