Кинокомпания Fox решила продвигать фильм «Крепкий орешек» как рождественский
Кинокомпания Fox смонтировала трейлер с кадрами из первого фильма «Крепкий орешек» в стиле комедии «Один дома». Компания не только посчитала боевик праздничным фильмом, но и назвала его «лучшей рождественской историей».
Сверх того, в честь 30-летнего юбилея первой части на Amazon появилось специальное «рождественское издание» фильма.
Напоследок отметим, что картина Джона МакТирнана вышла летом 1988 года, при этом ее события разворачиваются в период Рождества, из-за чего зрители часто спорят о том, стоит ли считать «Крепкий орешек» рождественским фильмом.
Источник: DTF