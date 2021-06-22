Киностудия Стивена Спилберга будет выпускать фильмы для Netflix — «по несколько в год»

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Netflix объявил об очередной крупной многолетней сделке — съемкой нового контента для онлайн-кинотеатра займется кинокомпания Amblin Partners, основанная знаменитым американским кинорежиссером Стивеном Спилбергом. Последняя обязалась ежегодно выпускать для Netflix по несколько художественных фильмов, часть из которых теоретически может быть спродюсирована, создана и постановлена самим Спилбергом.

«Величайший режиссер всех времен» прокомментировал партнерство с Netflix следующим образом:

«Этот новое путешествие для наших фильмов наряду с повестями, которые мы продолжаем рассказывать с давними друзъями в Universal и другими нашими партнерами, будет невероятно полезным [опытом] для меня лично, поскольку мы приступим к нему вместе с Тедом [Сарандосом], и мне не терпится начать работу с ним, Скоттом [Стубером] и всей командой Netflix»‎.

В состав Amblin Partners входит продюсерская компания Amblin Entertainment, продвигающая на большой экран разные фильмы, от классики вроде «Инопланетянина» до необычных проектов, таких как «Тайна дома с часами».

Но Amblin Partners не станет связывать себя эксклюзивным сотрудничеством с Netflix. Как отмечает Deadline, компания продолжит работать со студией Universal.

В 2019 году Стивен Спилберг на 91-й церемонии премии «Оскар» весьма неоднозначно высказался в адрес стриминговых сервисов, заявив, что они недостойны участвовать. Позже он уточнил, что не хотел вредить Netflix, а лишь защищал кинотеатры.

«Я не считаю, что фильмы, получившие символическую квалификацию в паре кинотеатров менее чем за неделю, должны быть номинированы к награде в премии Оскар». Стивен Спилберг, американский кинорежиссер, продюсер и сценарист​

Как бы там ни было, разделение творений Amblin Partners между Universal и Netflix означает, что там, где это имеет значение (вероятно, фильмы, снятые самим Спилбергом), театральный опыт будет сохранен.