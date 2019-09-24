Китайцы распространят систему социального рейтинга на бизнес





Китайскую систему социального рейтинга для граждан внедряют с 2014 года, а в ближайшем будущем к ней присоединятся и компании. Как сообщает Wired UK, сейчас в системе около 400 тыс. различных предприятий, и вскоре ее распространят на все фирмы — как китайские, так и зарубежные.

Система бизнес-рейтингов ранжирует компании в десяти различных областях — это и защита труда, и соблюдение экологических требований, и уплата налогов, и удовлетворенность клиентов, и присутствие в интернете, и защищенность от киберугроз — всего около 300 различных показателей. Аналитическая компания Sinolytics, проводившая исследование для Европейской торговой палаты, посчитала, что в общей сложности система социального рейтинга потребует от компаний соблюдения требований около 1500 различных законов и инструкций национального, регионального и местного уровней. На другой чаше весов — доступ к китайскому рынку с 1,4 млрд потенциальных клиентов.

Однако в Торговой палате видят и плюсы: требования будут сложными, но зато едиными для всех и точно выверенными. Для администрации председателя Си Цзиньпина система бизнес-рейтинга — это, прежде всего, возможность снизить уровень коррупции и положить конец порочной практике, из-за которой китайские компании имеют преимущество на внутреннем рынке за счет связей в госструктурах.

Возможно даже, что некоторые элементы системы будут работать на внешних инвесторов с начала внедрения. Например, в Европейской торговой палате ожидают, что из-за типичного для китайских мегаполисов смога чиновники будут закрывать производства, не соответствующие экологическим требованиям. Совместные предприятия обычно гораздо строже следят за экологическими стандартами, а потому, если рейтинг будет ранжировать компании справедливо, они окажутся в выигрыше и смогут продолжать работу, пока их китайские конкуренты будут простаивать, модернизируя свои мощности.

Financial Times резюмировала надежды, связанные с введением рейтинга, так: «Ожидается, что условия ведения бизнеса станут более унифицированными, хотя при этом и более строгими».

Главные же опасения связаны с тем, что часть уложений рейтинга может быть политически мотивирована. Как граждане получают бонусы за викторины в официальном приложении Коммунистической партии Китая, так и компаниям могут поставить необычные условия. И тогда рейтинг превратится в еще один рычаг давления, например, в торговой войне Китая с США и идеологического контроля. Так, ранее власти материкового Китая надавили на гонконгскую авиакомпанию Cathay Pacific, вынудив ее руководство уйти в отставку после того, как сотрудники предприятия были замечены среди протестующих, а также заставили три американские авиалинии отказаться от именования Тайваня «государством» и «настоятельно попросили» отельного гиганта Mariott извиниться за то, что он «посмел» обозначить тибетцев в качестве отдельной народности, напоминают эксперты.

Источник: hightech.plus