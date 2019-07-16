Китаянки стесняются пользоваться системами платежей с распознаванием лиц, поскольку боятся показаться некрасивыми. Из-за этого Alipay пришлось разработать специальный «бьюти-фильтр»





Китайская оператор платежей Alipay запускает новую функцию «бьюти-фильтра» для своей платежной системы распознавания лиц Smile to Pay, которая позволяет клиентам расплачиваться в магазинах и ресторанах, сканируя лицо на кассе. Предполагается, что благодаря нововведению возможность «расплатиться лицом» будет пользоваться большей популярностью среди пользователей-женщин.

Как сообщается, «бьюти-фильтр» будет автоматически применяться, когда пользователи сканируют свои лица для совершения покупок, чтобы улучшить изображение, которое показывается на мониторе (при этом для идентификации человека будет по-прежнему использоваться необработанное изображение). Новую функцию внедрят по всему Китаю в течение следующей недели.

По словам представителей Alipay, многие из их пользователей-женщин сегодня не хотят использовать Smile to Pay, потому что думают, что некрасиво выглядят на экране.

Видео с демонстрацией работы сервиса Smile to Pay.

Чтобы проверить, действительно ли это так, китайское издание Sina Tech в блоге на Weibo провело опрос, в котором спросило пользователей, чувствуют ли они себя «уродливыми» при совершении покупок с помощью распознавания лица. В результате более 60% респондентов заявили, что они выглядят менее привлекательными на экранах платежных терминалов, в то время как лишь 10% пользователей считают, что выглядят так же, как на фотографиях. Около 27% опрошенных указали, что их больше волнует функция оплаты, чем то, какими они получаются на мониторе.

«Во-первых, я беспокоюсь, что буду выглядеть некрасиво на экране. Во-вторых, терминал, вероятно, однажды не сможет узнать меня с макияжем и будет очень неловко», — написала одна из пользовательниц, аргументируя свое нежелание пользоваться платежными сервисами с распознаванием лиц.

«Фронтальная камера искажает лицо. Когда платишь на кассе, а позади тебя очередь, и все смотрят на твою уродливую физиономию… я не могу этого принять», — добавила вторая.

«На экране автомата я выгляжу хуже, чем на ID-карте. Меня даже моя мама не узнала бы», — указала третья пользовательница.

Напоследок отметим, что в настоящее время «бьюти-фильтры» пользуются в Китае огромной популярностью: сегодня трудно представить китаянку, которая бы стала фотографироваться или записывать видео без применения цифровых «улучшателей» лица.

Источник: TechNode